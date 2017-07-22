Оздоровительный лагер­ь «Чайка» выбирают родители юных полочан

Многие родители задумываются о том, как организовать летние каникулы своим детям, чтобы они провели это время с пользой и получили приятные впечатления. За лето многие успевают погостить у род­ственников, помочь на даче, съездить на экскурсию. Кто-то посещает дальние страны, кто-то отды­хает на природе в родной Беларуси. А многие выбирают летний отдых в оздоровительных детских лагерях.

О чём волнуются родители

Мы, взрослые, задумываясь об отдыхе детей в летних лагерях, переживаем, в какие условия они попадут. Недавно мне довелось побывать в детском оздоровительном лагере «Чайка». Как маму, чьи дети, возможно, тоже будут здесь отдыхать, меня волновало все: как проводят время ребята, чем питаются, каковы бытовые условия. Поэтому внимательно наблюдала за жизнью, бурлящей в лагере, и общалась с детьми, чтобы составить собственное мнение, которым и собираюсь поделиться.



Место живописное,быт — обустроенный

Оздоровительный лагер­ь «Чайка» расположен в д.Быковщина Полоцкого района, в 30 км от города. Он находится в красивом живописном уголке, рядом с бывшей усадьбой Козелло-Поклевских, являющейся исторической ценностью. Рядом — искусственный водоем и пляж.Лагерь размещается на территории бывшей Ветринской школы-интерната. В трехэтажном и двухэтажных корпусах располагаются спальни, столовая, медицинский блок, игровые и спортивные помещения, клуб.Девчонки и парни живут на разных этажах. Заглянула в комнаты девчат. Живут в них по 2-4 человека. Примечательно, что каждая комната имеет соб­ственный дизайн. Новая мебель, добротные прикроватные коврики, современные покрывала — все создает уют. Душевые кабины и санузлы есть на каждом этаже. В холлах мягкая мебель. На первом этаже трехэтажного здания — столовая, большая, яркая.В большом, недавно отремонтированном спортивном зале — теннисный стол и много пар роликовых коньков. Дети играли и катались. На территории лагеря есть также большая спортивная площадка, игровые сооружения — качели, горки, турники. А также скамейки и беседки.



С утра и до обеда

Дети встают в 8.00. Водные процедуры, зарядка, завтрак, линейка, уборка территории и наведение порядка в своих комнатах — все по расписанию. В первой половине дня отряды готовятся к предстоящим со­бытиям, катаются на велосипедах, роликовых коньках, отдыхают в игровых комнатах и посещают ме­роприятия.В лагерь приезжали кружковцы вместе с педагогом Александром Вяче­славовичем Карла. Они рассказали о своем кружке по робототехнике «Изобретатель». Ребята по­казали и рассказали, как из конст­руктора Lego Mindstorms NXT собирают и про­граммируют роботов. Это мероприятие вызвало большой интерес, особенно у мальчишек.Рассказать о своем увлечении в лагерь приехали парни, занимающиеся в кружке судомоделизма «Бригантина» отдела техниче­ского творчества и социально-педагогической деятельности Полоцкого районного центра детей и молодежи. На берегу озера мальчишки вместе с преподавателем Владимиром Николаевичем Муша показывали уменьшенные копии различных судов. Рассказывали, как и из чего они создаются. А затем спустили модели на воду и показали их в действии.



После сонного часа…

После сонного часа жизнь в лагере набирает обороты. Каждый день, участвуя в конкурсах, соревнованиях, отряды зарабатывают баллы и повышают свой рейтинг. В конце смены определяются победители. А за участие и победы в ежедневных состя­заниях команды получают призы, часто в виде конфет.Дети рассказали, что в лагере им нра­вится, что скучать здесь некогда. Многие ребята обрели новых друзей.



Всё так же весело

Сравнивая свои детские впечатления с теми, что привезла из лагеря, сопоставляя детский отдых моего и современного поколения, могу отметить, что сегодня дети находятся на отдыхе в более комфортных бытовых условиях, а вот развлечения и уклад остались те же, что были и у нас. Все так же веселы и активны вожатые, тренеры и воспитатели, все так же заботливо печется о юных отдыхающих начальство. Обратила внимание на охрану. На территории круглосуточно дежурят сотрудники милиции. За лето лагерь принимает несколько смен, многие дети здесь отдохнут, укрепят здоровье, развлекутся и подружатся.

Диана Матюшенко