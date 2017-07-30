Ребятам интересно отдыхать в Полоцком лагере «Патриот»

Каждый год отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома уделяет внимание трудным подросткам. С этой целью в г.Полоцке и Полоцком районе в летнее время создаются и функционируют лагеря для организации досуга и отдыха.

Уже несколько лет на базе войсковой части 5530 работает лагерь «Патриот». Здесь для ребят созданы все необходимые условия для активного отдыха и разнообразного досуга, работают опытные педагоги из разных школ города. В их числе — Марина Вениаминовна Грибова, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №14 г.Полоцка», которая является начальником лагеря:

— Проблема досуга в летний период для детей, которые требуют особого внимания, всегда стоит очень остро. Так как родители работают, они предоставлены сами себе, а потом, в конце лета, мы получаем неприятную статистику о правонарушениях, которые они совершают. Поэтому наш лагерь и существует для того, чтобы дети были под присмотром.

Сейчас в лагере с пользой проводят свое свободное время учащиеся 5-11-х классов. Имеются 2 учебных класса, в которых ребята занимаются и играют в различные интеллектуальные игры. Для дождливых дней, когда нет возможности погулять, в лагере есть телевизор, можно посмотреть фильм или передачу. В связи с тем, что это военно-патриотический лагерь, с детьми работают представители воинской части, которые знакомят с основами строевой подготовки. Совместно с командованием части проводятся мероприятия, на которые приезжают представители Полоцкого ГРОЧС, и у ребят появляется уникальная возможность увидеть, как работает пожарное оборудование и почувствовать себя настоящими спасателями. Регулярно с ними приходят побеседовать сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Как рассказали сами ребята, в лагере часто проходят спортивные мероприятия. Им предоставлены спортивная площадка, зал, в котором они играют в пионербол, волейбол, теннис. Под присмотром военнослужащих они могут заниматься в тренажерном зале. На территории воинской части расположен спортивный городок, в котором есть брусья, спортивные стенки для активного проведения отдыха. Раз в неделю в лагере про­водятся спортландии.

А недавно все ребята поуча­ствовали в эстафете с полосой препятствий. Две команды — «Пух» и «Силачи» — боролись за звание лучших. Для них было подготовлено несколько конкурсов, в которых они соревновались и показывали свои спортивные навыки. Например, прыжки в мешках, тоннель, прыжки на скакалке за минуту, «математическая» скамейка. Во время спортландии царила настоящая дружеская атмосфера, ребята поддерживали и помогали друг другу. По итогам всех конкурсов с отрывом в один балл победила команда «Силачи». Всем участникам по окончании соревнований были вручены призы от Полоцкого РК ОО «БРСМ».

Этим летом по инициативе отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома решено организовать в лагере вторую смену, которая будет работать с 7 по 30 августа.

— Часть подростков, требующих внимания, отдыхали на июльской смене, остальные же попадут в августовскую. Также откроется 9-дневный круглосуточный лагерь на базе Полоцкого пограничного отряда, — говорит Марина Вениаминовна. — Ребятам здесь нравится, они сбли­жаются и общаются между собой. Серьезных проблем и ссор между ними нет. Все очень рады, что есть такой лагерь.

Некоторые ребята посещают «Патриот» уже на протяжении нескольких лет. Один из них, Саша (имя изменено), приходит сюда уже 3 года. В этом году он оказался в лагере в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Подросток признался, что здесь он с удовольствием общается с ребятами, участвует во всех мероприятиях, у него есть возможность заниматься тем, что ему нравится, а именно — спортом. А посещает он секцию тяжелой атлетики и готовится к по­ступлению в школу олимпийского резерва г.Витебска.

Лагерь, в первую очередь, создан для организованного отдыха подростков. Здесь им комфортно, педагоги всегда готовы выслушать каждого, дать

совет.

Каждый год отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома уделяет внимание трудным подросткам. С этой целью в г.Полоцке и Полоцком районе в летнее время создаются и функционируют лагеря для организации досуга и отдыха.

Уже несколько лет на базе войсковой части 5530 работает лагерь

«Патриот». Здесь для ребят созданы все необходимые условия для активного отдыха и разнообразного досуга, работают опытные педагоги из разных школ города. В их числе — Марина Вениаминовна Грибова, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №14 г.Полоцка», которая является начальником лагеря:

— Проблема досуга в летний период для детей, которые требуют особого внимания, всегда стоит очень остро. Так как родители работают, они предоставлены сами себе, а потом, в конце лета, мы получаем неприятную статистику о правонарушениях, которые они совершают. Поэтому наш лагерь и существует для того, чтобы дети были под присмотром.

Сейчас в лагере с пользой проводят свое свободное время учащиеся 5-11-х классов. Имеются 2 учебных класса, в которых ребята занимаются и играют в различные интеллектуальные игры. Для дождливых дней, когда нет возможности погулять, в лагере есть телевизор, можно посмотреть фильм или передачу. В связи с тем, что это военно-патриотический лагерь, с детьми работают представители воинской части, которые знакомят с основами строевой подготовки. Совместно с командованием части проводятся мероприятия, на которые приезжают представители Полоцкого ГРОЧС, и у ребят появляется уникальная возможность увидеть, как работает пожарное оборудование и почувствовать себя настоящими спасателями. Регулярно с ними приходят побеседовать сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Как рассказали сами ребята, в лагере часто проходят спортивные мероприятия. Им предоставлены спортивная площадка, зал, в котором они играют в пионербол, волейбол, теннис. Под присмотром военнослужащих они могут заниматься в тренажерном зале. На территории воинской части расположен спортивный городок, в котором есть брусья, спортивные стенки для активного проведения отдыха. Раз в неделю в лагере про­водятся спортландии.

А недавно все ребята поуча­ствовали в эстафете с полосой препятствий. Две команды — «Пух» и «Силачи» — боролись за звание лучших. Для них было подготовлено несколько конкурсов, в которых они соревновались и показывали свои спортивные навыки. Например, прыжки в мешках, тоннель, прыжки на скакалке за минуту, «математическая» скамейка. Во время спортландии царила настоящая дружеская атмосфера, ребята поддерживали и помогали друг другу. По итогам всех конкурсов с отрывом в один балл победила команда «Силачи». Всем участникам по окончании соревнований были вручены призы от Полоцкого РК ОО «БРСМ».

Этим летом по инициативе отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома решено организовать в лагере вторую смену, которая будет работать с 7 по 30 августа.

— Часть подростков, требующих внимания, отдыхали на июльской смене, остальные же попадут в августовскую. Также откроется 9-дневный круглосуточный лагерь на базе Полоцкого пограничного отряда, — говорит Марина Вениаминовна. — Ребятам здесь нравится, они сбли­жаются и общаются между собой. Серьезных проблем и ссор между ними нет. Все очень рады, что есть такой лагерь.

Некоторые ребята посещают «Патриот» уже на протяжении нескольких лет. Один из них, Саша (имя изменено), приходит сюда уже 3 года. В этом году он оказался в лагере в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Подросток признался, что здесь он с удовольствием общается с ребятами, участвует во всех мероприятиях, у него есть возможность заниматься тем, что ему нравится, а именно — спортом. А посещает он секцию тяжелой атлетики и готовится к по­ступлению в школу олимпийского резерва г.Витебска.

Лагерь, в первую очередь, создан для организованного отдыха подростков. Здесь им комфортно, педагоги всегда готовы выслушать каждого, дать

совет.

Анастасия ПАХОМОВА,

студентка 2 курса

Института журналистики

Белгосуниверситета.