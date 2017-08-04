Насколько готовы сельхозпред­приятия Полоцкого района к уборочной.

Со дня на день для сельчан наступит самая ответственная пора — уборка урожая крестоцветных, зерновых и зернобобовых. Неблагоприятные погодные условия скорректировали планы сельских тружеников: им приходится выполнять в одно время сразу несколько видов работ. Насколько готовы сельхозпред­приятия Полоцкого района к уборочной кампании-2017, которая венчает усилия сельчан, на которые затрачены немалые материальные ресурсы, шла речь на очередном заседании исполкома с уча­стием первого заместителя мини­стра сельского хозяйства и продоволь­ствия Республики Беларусь Леонида Маринича.и севу озимых культур под урожай 2018 года выступил заместитель председателя Полоцкого райисполкома Николай Баратынский.

Планы — выполнимые

В текущем году хозяйствам района предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 11,5 тысячи гектаров, крестоцветные — на площади 2,8 тысячи гектаров. Общая уборочная площадь зерновых и крестоцветных составляет 14,3 тысячи гектаров. Планируется получить урожайность зерновых культур и рапса не ниже уровня прошлого года, в том числе урожайность зерновых на уровне 32 центнера с гектара, урожайность рапса — 17 центнеров с гектара.

Нагрузка уборочных площадей на один зерноуборочный комбайн в среднем по району составит 265 гектаров. При благоприятных погодных условиях уборку планируется провести за 18-20 дней.

Для выполнения госзаказа требуется поставить государству 3,7 тысячи тонн зерна и 2,3 тысячи тонн рапса, в том числе 600 тонн пшеницы и 3 тысячи тонн ржи.

В сельхозорганизациях района трудятся 324 тракториста-машиниста, а потребность для проведения уборочной кампаний 2017 года составляет 359 человек. К уборочной кампании будут привлечены механизаторы районных и городских организаций и предприятий.

Корма и зерно

Сельхозпредприятия района продолжают заготовку кормов, которая не прекратится и после начала уборочной кампании. Часть работников отвлечены на подготовку техники к уборке урожая, а после начала уборочной кампании техника, задействованная на за­готовке кормов, будет направлена на уборочные работы.

Программой кормопроизводства предусмотрено заготовить для общественного поголовья 67 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что в расчете на одну условную голову составит 30 центнеров кормовых единиц (на уровне прошлого года).

За качество

На конец июля в районе было заготовлено в пересчете на кормовые единицы более 30 тысяч тонн кормов, что на 9% ниже уровня прошлого года на эту же дату. В том числе сенажа — на 5% меньше уровня 2016 года, сена — 40% по сравнению с прошлым годом. В расчете на условную голову на 1,3 центнера меньше кормовых единиц, чем в прошлом году. Недобор кормов обусловлен неблагоприятными погодными условиями весной и в начале лета.

Под заготовку планируемых объемов кормов в хозяйствах района под кормовыми культурами занято 13,7 тыс. га пашни, в том числе под многолетними травами — 5,2 тыс. га, под кукурузой — 3,3 тыс. га, под однолетними культурами — 5,2 тыс. га. Также будут использоваться сенокосы и косимые пастбища на площади 6 тыс. га, вторые укосы на площади 6,1 тыс.га.

Современная технология получения кормов высокого качества и сохранения в них всех питательных веществ заключается в заготовке сенажа путем прессования провяленных трав в рулоны с обмоткой их в полимерную пленку. Для снижения потерь питательной ценности кормов в сельхозорганизациях района при заготовке сенажа применяются биологические консерванты «Биомид Бел-3» и «Биомид Био».

С переходящим остатком

Выступающие содокладчики директор ОАО «Новые Горяны» Виссарион Нам, директор УП «Полимир-агро» Виктор Яновский, директор ОАО «Банонь-Агро» Наталья Долгополова, заместитель директора ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» Михаил Максименко, директор филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» Сергей Фомин рассказали о положении дел в хозяйствах, сообщили о наличии переходящих остатков кормов и твердом намерении восполнить корма до уровня прошлого года.

Принимавший активное участие в обсуждении хода заготовки кормов и предстоящей уборочной кампании Леонид Маринич задавал уточняющие вопросы о будущем урожае зерновых, о мерах по заготовке необходимого количества кормовых единиц на условную голову животных. Исполком принял решение по обсуждаемому вопросу с конкретными поручениями для ответственных служб.