5 августа — 25 лет образования органов финансовых расследований

Уважаемые товарищи офицеры,

работники и ветераны

органов финансовых расследований!

От души поздравляю вас с 25-летием со дня образования органов финансовых расследований Республики Беларусь.

Перед нами Главой государства ставятся сложные и ответственные задачи по контролю над расходованием бюджетных средств и за ситуацией на потребительском рынке, наращиванию усилий по пресечению незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательства, коррупции, уклонения от уплаты налогов и криминального банкротства.

Их решение требует от каждого из нас профессионализма, принципиальности, личной ответственности и полной самоотдачи в работе. И мне приятно отметить, что работники органов финансовых расследований честно служат Родине и обществу.

В этот праздничный день желаю всем работникам органов финансовых расследований, ветеранам финансовой милиции крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в нелегкой, ответственной службе во имя построения сильной и процветающей Беларуси.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ, начальник Новополоцкого межрайотдела управления

Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области.

Накануне профессионального празд­ника журналисты «Полацкага весніка» встретились с начальником Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области Дмитрием Станиславовичем Дягилевым и попросили рассказать, с какими результатами коллектив встречает юбилейный год своего образования.

— Наша обязанность эффективно решать задачи, стоящие перед органами финансовых расследований, в первую очередь — обеспечивать экономическую безопасность государства. Полагаю, что в первом полугодии 2017 года нашему отделу удалось сохранить наступательность в работе в зоне своей ответственности, а это 6 районов — Полоцкий, Лепельский, Ушачский, Миорский, Верхнедвинский, Россонский и город Новополоцк. С начала года выявлено 26 преступлений в отношении 34 лиц. В их числе 5 преступлений с признаками коррупции в сфере экономики, 1 преступление, связанное с использованием средств бюджета, 1 преступление, связанное с использованием государственной собственности. 15 преступлений из числа выявленных являются тяжкими. По результатам проверок в бюджет Республики Беларусь доначислено 500 тыс. рублей. Наша работа не осталась незамеченной. Нам присуждено I место в области среди межрайонных отделов и III место в республике среди 22 межрайонных отделов.

— Приведите, пожалуйста, некоторые примеры из оперативно-служебной деятельности отдела по пресечению преступной деятельности граждан или даже групп.

— Если говорить о Полоцке, газета уже сообщала о вынесении приговора в отношении должностных лиц Полоцкого винзавода и представителя коммерческих структур, писала о возбуждении уголовного дела в отношении директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» и начальника отдела маркетинга предприятия, которая является его гражданской женой.

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренной экономической несостоятельности (банкротство) в отношении директора и учредителя ООО «Полоцкая Строительная компания».

Что касается других регионов, то во исполнение поручений Главы государства в части контроля за законностью оборота продукции стратегического назначения работниками отдела пресечена деятельность преступной группы, которая, находясь на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, в период с мая 2015 года по настоящее время, при пособничестве участников организованной группы (используя реквизиты и расчетные счета лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на территории Российской Федерации, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в совершении сделок по приобретению продукции (зерно, мука, строительные материалы) на государственных предприятиях Республики Беларусь с последующим незаконным вывозом (без наличия разрешающих документов (фитосанитарных сертификатов и иных)) за пределы страны и реализации на территории Российской Федерации.

Отделом усилен контроль над использованием бюджетных средств и кредитных ресурсов. По нашим материалам Новополоцким городским отделом След­ственного комитета возбуждено уголовное дело по факту преднамеренной экономической несостоятельности (банкротство) в отношении директора ЧТПУП «Витера». В настоящий момент директор предприятия осуждена судом г.Новополоцка за данное преступление.

Одной из приоритетных задач органов финансовых расследований — это пополнение бюджета Республики Беларусь при выявлении фактов уклонения от уплаты налогов в зоне своей ответственности.

В феврале 2017 года по нашим материалам за уклонение от уплаты налогов было возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя гр.К., который осуществлял деятельность по оптовой и розничной продаже автомобильных запчастей. При этом часть выручки, полученной от реализации запасных частей, он не отражал по бухгалтерскому учету с целью минимизации налоговых платежей. В ходе проведения проверочных мероприятий была обнаружена и изъята «черная бухгалтерия». Сумма скрытой выручки составила более 150 000 белорусских рублей. Сумма неуплаченных налогов составила 62 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы сроком до 7 лет.

В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению теневого оборота товарно-материальных ценностей нашим отделом совместно с сотрудниками Россонского РОВД на дороге Р-46 «Лепель-Полоцк-граница РФ» в д. Клястицы Россонского района был установлен факт ввоза на территорию Республики Беларусь индивидуальным предпринимателем К. на автомашине ТОYОTA LAND-CRUSER ноутбуков марки «ASUS» различных моделей в количестве 84 штуки на общую сумму более 100 000 белорусских рублей без маркировки контрольными знаками, которые были предназначены для реализации через интернет-магазины г.Минска. Начат административный процесс по ст. 12.35 КоАП Республики Беларусь.

На постоянной основе проводим работу по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности в зоне своей ответственности. Так, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были собраны доказательства о преступной деятельности жителя Новополоцка, который с марта 2013 г. по февраль 2017 г. без регистрации в установленном законодательными актами порядке осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в купле-продаже 18 легковых автомобилей, получив доход в особо крупном размером — в сумме не менее 113,8 тыс. руб.

— Какими качествами должен обладать сотрудник органов финансовых расследований, чтобы выявлять преступления такой направленности?

— К работникам органов финансовых расследований предъявляются высокие требования, которые касаются не только профессиональных навыков, но и моральной ответственности за порученный участок работы. Честность, принципиальность, порядочность, профессионализм, преданность интересам службы, внимательное отношение к проблемам граждан — это те черты, без которых не может обойтись сегодня ни один работник органов финансовых расследований Комитета госконтроля. За период своего становления отдел превратился в полноценный коллектив, команду, состоящую из высоких профессионалов своего дела, оберегающих экономическую безопасность нашей страны.

Хотелось бы отметить работу заместителя начальника Алексея Николаевича Лизука, который пришел в органы финансовых расследований из органов внутренних дел. Начинал службу в Витебске, затем был назначен заместителем начальника Глубокского межрайонного отдела и в 2016 году в порядке поощрения переведен на вышестоящую должность — заместителем начальника Новополоцкого межрайонного отдела.

Из молодых работников необходимо выделить выпускника юридического факультета УО «Полоцкий государственный университет» — инспектора по оперативной работе лейтенанта финансовой милиции Игоря Викторовича Пожогу. Он пришел на службу летом 2016 года, прошел переподготовку в Институте национальной безопасности Республики Беларусь. И уже в 2017 году зарекомендовал себя как опытный оперативник, способный четко и точно решать поставленные задачи, оперативно выявлять преступления и правонарушения в экономической сфере.

С высокой отдачей работают старший инспектор по оперативной работе по особо важным делам подполковник финансовой милиции Д.О.Гринцевич; старший инспектор по оперативной работе старший лейтенант финансовой милиции Н.А.Кузиков; старшие инспектора по оперативной работе В.Л.Завацкий и В.О.Авласевич; старший инспектор по особо важным делам подполковник финансовой милиции А.Н.Лизук; старший инспектор по проведению документальных проверок майор финансовой милиции В.О.Сафонова; водитель-сотрудник старший прапорщик финансовой милиции А.А.Ливинец. Все они будут поощрены в связи с юбилеем.

— Задача отдела не только выявлять преступления, но и предупреждать их.

— В этой связи гражданам, как с использованием средств массовой информации, так и в ходе личных бесед доводится необходимая информация, как избежать случаев быть неумышленно вовлеченными в незаконные финансовые операции, какие могут быть послед­ствия при умышленном их совершении. Кроме этого, сотрудники отдела находят время быть ближе к нашим гражданам. Руководством межрайонного отдела проводятся ежедневные приемы, ежемесячно — «прямые линии» в регионах. Все это дает возможность вникнуть в проблемные вопросы, имеющиеся у населения, дать соответствующие консультации, вовремя применить меры реагирования, направленные на упреждение или минимизацию негативных последствий.

В заключении хочу отметить, что успе­хи в служебной деятельности — это итог совместной работы с налоговыми инспекциями, Департаментом финансового мониторинга, Комитетом государственного контроля Витебской области и иными правоохранительными и контролирую­щими органами.

Думаю, что и международное сотрудничество будет нам подспорьем. В минувшем году в составе делегации органов финансовых расследований я побывал в Словакии по обмену опытом в вопросе противодействия уклонению от уплаты налогов и противодействия легализации доходов, добытых преступным путем. В мае текущего года мы принимали делегацию из Грузии. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансовых расследований КГК Республики Беларусь и Следственной службой Министерства финансов Грузии.

— Спасибо за интересную беседу.

С праздником. Удачи и благополучия!