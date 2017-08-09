Полоцк вошел в про­грамму «Развитие ав­тотерминалов области», по которой делается капитальный ремонт с элементами модернизации здания автовокзала

Автовокзал, как и железнодорожный, называют визитной карточкой города. Что увидят гости, выйдя из автобуса, в немалой степени сказывается на их общем впечатлении о Полоцке. Не стоит сбрасывать со счетов и заботу о комфорте пассажиров, которые постоянно пользуются автобусами пригородного и междугороднего сообщений, а их в будний день около 1 200, в выходные и праздничные — 1 500 человек. Поэтому у руководства района и автопарка №2 вопрос благоустройства автовокзала всегда находился в поле зрения, хотя и были сложно­сти определенного плана. И вот недавно здание автовокзала «оделось» в леса.

Полоцк вошел в про­грамму «Развитие ав­тотерминалов области», по которой на капитальный ремонт с элементами модернизации здания автовокзала из бюджета выделено 577 тысяч рублей. Сотрудники ООО «Научно-производственное объединение «Проект Концепт» оперативно выполнили проект, и работа закипела. Ежедневно на смену выходят более 60 строителей СУ-124, СУ-155 ОАО «Трест №16 г.Новополоцка», ОАО «Трест «Белсантехмонтаж» и предприятия «Витавтоматика».

Как отметила начальник автовокзала Татьяна Антоновна Коробова, столь серьезной модернизации старое здание автовокзала не подвергалось. Исходя из выделенных денежных средств, ремонтируется зал ожидания, где используются современные материалы и кон­струкции. Интересное решение получил потолок, подвесная решетчатая конструкция которого имеет интригующее название «грильятто». С него в разных плоскостях будут свисать оригинальные светильники. Заменены билетные кассы, переместилась камера хранения ручной клади. Наряду со стационарным рас­писанием в зале будет установлен электронный монитор, информирующий о 10 ближайших рейсах. Посередине зала ожи­дания появится зеленый островок. Туалет перенесен из подвального помещения на первый этаж. Комфортно здесь будут чувствовать себя и люди с особенностями физического развития: автовокзал оборудован необходимыми элементами безбарьерной среды. Позаботились и об уютных комнатах отдыха для водителей и кондукторов, а также для обслуживающего пер­сонала. Для уборки зала будет приобретена специальная машина.

Преобразуется и перрон, что сделает ожидание пассажиров более комфортным.

Татьяна Антоновна отметила, что пассажирам будет не только приятно находиться на вокзале, но и смотреть на обслуживающий персонал — впервые все сотрудники автовокзала начнут носить специальную форму: белые рубашки, темные юбки, синие жилеты и оранжевые шарфы. Кстати, фасад здания будет выполнен в оранжевом цвете, к слову, сиденья в зале ожидания также будут оранжевыми. На самой высшей точке вокзала появится стеклянная башня, симво­лизирующая эмблему ОАО «Витебск­облавтотранс». Она будет подсвечиваться, как и все здание, что сделает город еще красивее.

Работы движутся к завершению. В результате реконструкции повышена техническая надежность работы всех систем и коммуникаций, которые отныне отвечают современным требованиям, а главное — гарантируют безопасность пребывания в здании пассажирам. Открытие автовокзала намечено на конец августа.