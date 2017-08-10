УСПЕЙТЕ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗОЛОТОГО ИЛИ СЕРЕБРЯНОГО СЛИТКА ОТ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»!

До конца августа в Беларуси проходит первый этап голосования Премии потребительского признания «Народная Марка».

Все жители страны приглашаются поделиться своими предпочтениями в области продовольственных товаров, представленных в нашей стране, назвав свои любимые торговые марки. А все, кто корректно заполнит анкету Премии, получат возможность стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков от организаторов!

«Народная Марка» Беларуси – ежегодная Премия потребительского признания, которая определяет лидирующие бренды товаров и услуг в масштабе всей страны путем массового открытого голосования населения в средствах массовой информации. Титул «Народная Марка» – престижная и ценная награда предприятиям Беларуси, знак народного доверия и любви, свидетельствующий о том, что большинство потребителей покупает и рекомендует продукт.

Поэтому нам очень важно ваше мнение! Анкета первого этапа голосования доступна на официальном сайте narodnayamarka.by. Поддержите любимых производителей и помогите сделать качество товаров, производимых в нашей стране, еще лучше! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

А имена обладателей серебряных и золотых слитков по итогам первого этапа голосования ищите 11 сентября на официальном сайте narodnayamarka.by.