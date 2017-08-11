Жилые помещения комерческого использования для предоставления отдельным категориям граждан
Жилые помещения комерческого использования для предоставления отдельным категориям граждан:
- Адрес: г. Полоцк, ул. Коммунистическая, д. 21, кв. 30
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 30,51 кв.м., жилая площадь 16,45 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 56 рублей 14 копеек (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, ул. Войкова, д. 9, кв. 47
Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 47 кв.м., жилая площадь 26,6 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 86 рублей 48 копеек (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 1
Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,8 кв.м., жилая площадь 31 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 110 рублей 3 копейки (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 33
Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,6 кв.м., жилая площадь 30,9 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 109 рублей 66 копеек (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 34
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 43,1 кв.м., жилая площадь 17,5 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 79 рублей 30 копеек (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 38
Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,2 кв.м., жилая площадь 31,1 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 108 рублей 93 копейки (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 76
Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,5 кв.м., жилая площадь 30,8 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 109 рублей 48 копеек (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 107
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,5 кв.м., жилая площадь 17,1 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 78 рублей 20 копеек (без учета понижающего коэффициента);
- Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 108
Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 60 кв.м., жилая площадь 31 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное
Размер платы за пользование – 110 рублей 40 копеек (без учета понижающего коэффициента).
Срок обращения – 15 календарных дней со дня размещения информации