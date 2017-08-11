Жилые помещения комерческого использования для предоставления отдельным категориям граждан
11.08.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   10 Views

Жилые помещения комерческого использования для предоставления отдельным категориям граждан:

 

  1. Адрес: г. Полоцк, ул. Коммунистическая, д. 21, кв. 30

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 30,51 кв.м., жилая площадь 16,45 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 56 рублей 14 копеек (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, ул. Войкова, д. 9, кв. 47

Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 47 кв.м., жилая площадь 26,6 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 86 рублей 48 копеек (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 1

Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,8 кв.м., жилая площадь 31 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 110 рублей 3 копейки (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 33

Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,6 кв.м., жилая площадь 30,9 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 109 рублей 66 копеек (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 34

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 43,1 кв.м., жилая площадь 17,5 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 79 рублей 30 копеек (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 38

Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,2 кв.м., жилая площадь 31,1 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 108 рублей 93 копейки (без учета понижающего коэффициента);

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 76

Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 59,5 кв.м., жилая площадь 30,8 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 109 рублей 48 копеек (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 107

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,5 кв.м., жилая площадь 17,1 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 78 рублей 20 копеек (без учета понижающего коэффициента);

 

  1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 108

Количественный и качетсвенный состав: двухкомнатная квартира; общая площадь 60 кв.м., жилая площадь 31 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное

Размер платы за пользование – 110 рублей 40 копеек (без учета понижающего коэффициента).

 

Срок обращения – 15 календарных дней со дня размещения информации

 

«Полацкі веснік»
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