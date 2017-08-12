Одно из выездных заседаний сельисполкомов Полоцкого района состоялось на территории Полотовского сельсовета
Одно из выездных заседаний сельисполкомов Полоцкого района состоялось на территории Полотовского сельсовета. В программе — посещение 16 объектов, охватывающих деятельность предприятий жилищно-коммунального, лесного хозяйства, торговли и услуг, дорожной службы, социальной сферы. Отчеты руководителей и специалистов дополнили общую картину, отражающую жизнедеятельность Полотовского сельсовета.
В праздник…
Радушно встретила председателей сельисполкомов парад-группа Полотовского СДК во главе с директором Ириной Николенко. Настроившись на позитивный лад, участники совещания, которое возглавил заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич, обсудили насущные вопросы.
Положительную оценку работе сферы культуры Полотовского сельсовета дала директор ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» Наталья Дёмина, которая отметила, что во многом именно деятельность культурных учреждений формирует позитивный имидж сельской местности. Творческие коллективы Полотовского и Захарничского СДК не дают жителям сельсовета скучать. Многочисленные праздники, концерты, творческие встречи, обряды — культурная афиша насыщена различными мероприятиями.
…И в будни
Более детально участники заседания рассмотрели текущие вопросы. Отдельные моменты, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, озвучила начальник отдела ЖКХ Полоцкого райисполкома Надежда Боженкова. Среди актуальных — состояние отдельных жилых помещений, хозпостроек на придомовых территориях, вывоз мусора. Сбором ТКО охвачено только 20% от всех населенных пунктов, поэтому необходимо более активно заключать договоры с КУП «ЖКХ г.Полоцка».
Самое большое беспокойство доставляет борьба с борщевиком Сосновского. Как сообщила председатель Полотовского сельисполкома Инга Козлова, в этом году на эти цели из местного бюджета уже израсходовано почти 3 тысячи рублей, проведена химическая обработка на площади 4 га. Большую помощь оказывают сельхозпредприятия, расположенные на территории сельсовета, но и сами сельчане не должны оставаться в стороне, проявить сознательность, оказать посильную помощь.
Огорчает равнодушие некоторых местных жителей, — признается Инга Владимировна. — На личном участке порядок, а прямо за забором растет борщевик. И никто не проявит инициативу, ждут, пока придут работники соответствующих служб. Но нас на всех не хватает, а разрастается коварное растение очень быстро.
Общими усилиями на территории Полотовского сельсовета удается поддерживать порядок и благоустраивать населенные пункты. Первые помощники — шефские организации: Юровичское, Полотовское лесничества, ОАО «Дом торговли», филиал «Автобусный парк №2 г.Полоцка», Полоцкие электросети, КУП «Захарничи», КУСХП «Полота».
Главное — желание!
Активно готовятся полотовцы к празднованию республиканского Дня белорусской письменности: новый облик обрела площадка возле памятного знака И.Хруцкому, над въездным знаком в аг.Полота вблизи пасеки КУСХП «Полота» «ожила» забавная пчелка, символизирующая медовый край Полотчины. Радует глаз и красота на придомовых территориях жителей Полотовского сельсовета.
Невозможно пройти мимо подворья жительницы д.Захарничи Галины Штукиной, которая два года назад заслуженно победила в районном конкурсе по благоустройству. Но и за прошедшее время участок заметно преобразился. Хозяйка — знатная мастерица. В умелых руках вторую жизнь обретают пластиковые бутылки, пробки, автомобильные шины, превращаясь в жар-птицу, божью коровку, забавных персонажей известных сказок и мультфильмов. Галина Сергеевна полна идей и желания сделать свой уголок еще уютней и краше. И это у нее получается!
…Примеров неравнодушного отношения к своему месту жительства немало. Каждый говорит об искреннем желании сделать свой уголок чище и краше. И пусть подобных историй будет больше…