Одно из выездных заседаний сельисполкомов Полоцкого района состоя­лось на территории Поло­товского сельсовета

Одно из выездных заседаний сельисполкомов Полоцкого района состоя­лось на территории Поло­товского сельсовета. В программе — посещение 16 объектов, охватывающих деятельность предприятий жилищно-коммунального, лесного хозяй­ства, торговли и услуг, дорожной службы, социальной сферы. Отчеты руководителей и специалистов дополнили общую картину, отражающую жизнедеятельность Полотовского сельсовета.

В праздник…

Радушно встретила председателей сельисполкомов парад-группа Полотовского СДК во главе с директором Ириной Николенко. Настроившись на позитивный лад, участники совещания, которое возглавил заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич, обсудили насущные во­просы.



Положительную оценку работе сферы культуры Полотов­ского сельсовета дала директор ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» Наталья Дёмина, которая отметила, что во многом именно деятельность культурных учреждений формирует позитивный имидж сельской мест­ности. Творческие коллективы Полотовского и Захарничского СДК не дают жителям сельсовета скучать. Многочисленные празд­ники, концерты, творче­ские встречи, обряды — культурная афиша насыщена различными меро­приятиями.

…И в будни

Более детально участники заседания рассмотрели текущие вопросы. Отдельные моменты, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, озвучила начальник отдела ЖКХ Полоцкого райисполкома Надежда Боженкова. Среди актуальных — состояние отдельных жилых помещений, хозпостроек на придомовых территориях, вывоз мусора. Сбором ТКО охвачено только 20% от всех населенных пунктов, поэтому необходимо более активно заключать договоры с КУП «ЖКХ г.Полоцка».



Самое большое беспокой­ство доставляет борьба с борщевиком Сосновского. Как сообщила председатель Полотовского сельисполкома Инга Козлова, в этом году на эти цели из местного бюджета уже израсходовано почти 3 тысячи рублей, проведена химиче­ская обработка на площади 4 га. Большую помощь оказывают сельхозпредприятия, расположенные на территории сельсовета, но и сами сельчане не должны оставаться в стороне, проявить сознательность, оказать посильную помощь.

Огорчает равнодушие некоторых местных жителей, — признается Инга Владимировна. — На личном участке порядок, а прямо за забором растет борщевик. И никто не проявит инициативу, ждут, пока придут работ­ники соответствующих служб. Но нас на всех не хватает, а раз­растается коварное растение очень быстро.



Общими усилиями на территории Полотовского сельсовета удается поддерживать порядок и благоустраивать населенные пункты. Первые помощники — шефские органи­зации: Юровичское, Полотовское лесничества, ОАО «Дом торговли», филиал «Автобусный парк №2 г.Полоцка», Полоцкие элект­росети, КУП «Захарничи», КУСХП «Полота».

Главное — желание!

Активно готовятся полотовцы к празднованию республикан­ского Дня белорусской письменно­сти: новый облик обрела площадка возле памятного знака И.Хруцкому, над въездным знаком в аг.Полота вблизи пасеки КУСХП «Полота» «ожила» за­бавная пчелка, символизирующая медовый край Полотчины. Радует глаз и красота на придомовых территориях жителей Полотов­ского сельсовета.



Невозможно пройти мимо подворья жительницы д.Захарничи Галины Штукиной, которая два года назад заслуженно победила в районном конкурсе по благоустройству. Но и за прошедшее время участок заметно преобразился. Хозяйка — знатная мастерица. В умелых руках вторую жизнь обретают пластиковые бутылки, пробки, автомобильные шины, превращаясь в жар-птицу, божью коровку, забавных персонажей известных сказок и мультфильмов. Галина Сергеевна полна идей и желания сделать свой уголок еще уютней и краше. И это у нее получается!

…Примеров неравнодушного отношения к своему месту жительства немало. Каждый говорит об искреннем желании сделать свой уголок чище и краше. И пусть подобных историй будет больше…