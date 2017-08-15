В субботу, 19 августа, в день Яблочного Спаса, на терри­тории Свято-Покров­ского храма в Полоцке пройдет экофест «Яблочный Спас в Полоцке-2017».
15.08.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   22 Views

В субботу, 19 августа, в день Яблочного Спаса, на терри­тории Свято-Покров­ского храма в Полоцке пройдет экофест «Яблочный Спас в Полоцке-2017».
По традиции в храме состоится праздничный молебен и будет совершен чин освящения плодов, а на прилегающей к церкви территории будут реализованы несколько творче­ских проектов: «Православный», «Яблочное раздолье», «Яблочное искусство», «Садовый ликбез», «Яблочные развлечения» и другие.

Для полочан и гостей праздника организаторы готовят конкурсно-развлекательные программы, выставку-продажу плодовой продукции, мастер-классы по яблочному карвингу. Обещает быть интересным проект «Яблочное искусство», участники которого будут создавать картины из яблок, по­священные предстоящим праздникам: 1155-летию Полоцка, 500-летию белорусского книгопечатания и Дню белорусской письменности.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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