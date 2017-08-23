Сервисный центр Полоцкого зонального узла электрической связи — обновленный и стильный — распахнул свои двери для клиентов

Сервисный центр Полоцкого зонального узла электрической связи — обновленный и стильный — распахнул свои двери для клиентов, приглашая за разнообразными и неизменно качественными услугами. Радость события, которое состоялось благодаря руководству Полоцкого ЗУЭС и Витебского филиала РУП «Белтелеком», с коллективом разделили председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП «Белтелеком» Сергей Туромша и директор Витебского филиала РУП «Белтелеком» Дмитрий Казак.

Почетные гости перерезали ленточку, что символизировало открытие сервисного центра, и пожелали персоналу трудовых успехов. А Иосиф Грибович от имени всех жителей, которые пользуются услугами компании «Белтелеком», выразил полоцким связистам благодарность за отличную работу и открытие такого замечательного современного объекта накануне масштабного республиканского праздника — Дня белорусской письменности, который вскоре будет отмечаться в нашем городе.



— Сегодня невозможно представить нашу жизнь, деятельность любых организаций и предприятий без связи. От вашей работы зависят комфорт, уют и настроение людей, — обратился Иосиф Францевич к работникам Полоцкого ЗУЭС. — Ваш коллектив профессиональный и сплоченный, уверен, что и впредь вы будете достойно выполнять поставленные задачи, трудиться на благо Полотчины и завоевывать авторитет у жителей.

Начальник участка продажи услуг Полоцкого ЗУЭС Андрей Цукало рассказал об организации работы обновленного сервисного центра, при которой учтены современные требования и опыт обслуживания клиентов.



Сервисный центр поделен на три зоны. Первая — зона ожидания, вторая — зона работы с юридическими лицами, где располагается зал по оказанию услуг для корпоративных клиентов. В третьей зоне ведется работа по заключению договорных отношений на предоставление услуг электросвязи физическим лицам.

На входе в сервисный центр клиента встречает администратор. Добро пожаловать к нему за консультацией по поводу услуг! Далее обращаемся к си­стеме электронной очереди, позволяющей упорядочить поток клиентов и вести учет выполняемых операций. Располагаемся на удобном диванчике и посматриваем на элект­ронное табло, дожидаясь, когда высветится наш номер. Кстати, если вы пришли в сервисный центр с детьми, есть возможность занять их интересным делом, пока вы решаете свои «взрослые» вопросы, изучаете и подключаете услуги. В детском уголке ма­ленькие посетители могут увлечься рас­красками или поиграть за столиком. В зоне ожидания расположена касса, где оплачи­ваются услуги связи, а также можно пополнить счет за услуги электросвязи.

Следует отметить, что при организации рабочих мест специалистов были созданы все условия для комфортной работы. Установлена современная компьютерная техника, соблюдены требования по эргономике рабочих мест.

— Сервисный центр работает для абонентов «Белтелеком». Уверен, что полочанам будет приятно здесь находиться и подключать наши услуги, а специалисты будут плодотворно трудиться в таких условиях, — отметил Сергей Туромша.