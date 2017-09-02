Фотарэпартаж з урачыстага адкрыцця памятнага знака «Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці»
02.09.2017   //   Автор:   //   Дзень беларускага пісьменства   //   Нет комментариев   //   49 Views

«Полацкі веснік»
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