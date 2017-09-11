Уважаемые жители Полоцкого региона

В связи с подготовкой и проведением совместного стратегического учения «Запад-2017» Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации участок местности Дретунского полигона в период с 9 по 21 сентября 2017 г. будет закрыт для посещения.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев, просим граждан не приближаться и не заходить на указанную территорию.

В целях предупреждения проникновения граждан на территорию полигона в районе организована комендантская служба.