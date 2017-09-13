В Полоцке в минувшую субботу началась традиционная спартакиада среди ветеранов, приуроченная ко Дню пожилых людей.
13.09.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   37 Views

В минувшую субботу началась традиционная спартакиада среди ветеранов, приуроченная ко Дню пожилых людей.
В четверг, 14 сентября, в зале фитнеса Полоцкой ДЮСШ с 16.00 начнутся соревнования по дартсу. В субботу, 16 сентября, в СШ №6 определятся победители в соревновании по настольному теннису (начало в 14.00). Завершится спартакиада 24 сентября турниром по шашкам в шашечном клубе по проспекту Ф.Скорины, 16 (начало в 10.00). Традиционно победителей соревнований ждут медали и грамоты
Полоцкого районного физкультурно-спортивного клуба «Прид­винье».

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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