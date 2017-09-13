В Полоцке в минувшую субботу началась традиционная спартакиада среди ветеранов, приуроченная ко Дню пожилых людей.

В минувшую субботу началась традиционная спартакиада среди ветеранов, приуроченная ко Дню пожилых людей.

В четверг, 14 сентября, в зале фитнеса Полоцкой ДЮСШ с 16.00 начнутся соревнования по дартсу. В субботу, 16 сентября, в СШ №6 определятся победители в соревновании по настольному теннису (начало в 14.00). Завершится спартакиада 24 сентября турниром по шашкам в шашечном клубе по проспекту Ф.Скорины, 16 (начало в 10.00). Традиционно победителей соревнований ждут медали и грамоты

Полоцкого районного физкультурно-спортивного клуба «Прид­винье».