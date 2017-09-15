По Полоцким лесным тропинкам

Атласные шляпки, упругие ножки и ни с чем не сравнимый лесной аромат… У заядлых грибников сейчас самая горячая пора!

Даже будучи в городе, нетрудно догадаться, что наступил пик грибного сезона. И не только по встречам со счастливчиками, спешащими с переполненным и ведрами и корзинами, которым уже повезло совершить вылазку в лес. Грибы самых разнообразных «мастей» дружными рядками и единичными кнопками повылазили в городских скверах и других, самых неожиданных, местах… Грибные заготовки и блюда — сейчас одна из популярных тем в беседах хозяек. И как тут не под­даться всеобщему настроению и не выбраться в лес!

Кто на машине, кто на общественном транспорте, а кто и пешочком направляется в свои секретные уголки или же так, куда глаза глядят, на удачу. А природа не разочаровывает, охотно делясь с нами своим грибным богатством. И, если совсем недавно, в августе, основной добычей были солнечные россыпи лисичек, то с приходом мягких сентябрьских дней на лесных пригорках и в овражках — настоящий калейдоскоп разноцветных шляпок! Хрустящие выскочки-сыроежки, яркие артистичные подосиновики, стройные интеллигентные подберезовики, дружные толстячки-моховички, аппетитные маслята и, конечно, благородные крепыши-боровики… Срочно готовим ведра-корзины и вместе с армией таких же любителей тихой охоты — вперед, в сосновые боры, ельники и осинники! Будем бродить лес­ными тропинками, вглядываться в чарующий орнамент мха, иглицы и разнотравья и гордиться-наслаждаться своими удачными находками… А затем, счастливые и усталые, приступим к сле­дующему «священнодействию» — и станем варить и жарить, мариновать и сушить, стремясь не только здесь и сейчас порадовать близких грибными разносолами, но и запастись впрок кусочком роскошной и щедрой осени.

Удачной вам тихой охоты!