Завтра, в Полоцке состоится акция по обучению методикам занятий на веревочном городке

Тем, кто устал от обыденности городской жизни и рад провести выходной на природе, упражняясь в ловкости и отрабатывая умение преодолевать различные препятствия, отдел туризма, краеведения и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» (г.Полоцк, ул.Вологина, 1а) предлагает посетить веревочный городок.

На новом объекте активного отдыха и спортивного туризма можно пройти этапы на детской и взрослой полосах. Как показало время, веревочный городок особенно интересен детям разного возраста. Посещение появившегося в конце мая в Полоцке нового объекта — абсолютно бесплатное: веревочный городок оборудован в рамках реализации местной инициативы «В погоню за здоровьем!» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Завтра, 23 сентября, в рамках указанной инициативы состоится акция по обучению методикам занятий на веревочном городке для учащихся учреждений образования города Полоцка и Полоцкого района.

Уже в октябре при реализации местной инициативы «В погоню за здоровьем!» проекта ООН «БЕЛМЕД», финансируемого ЕС, также состоятся благотворительные акции по обучению методикам скандинавской ходьбы и массовый благотворительный мастер-класс по привлечению местного населения к методикам спортивного ориентирования. К участию приглашаются дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

В случае заинтересованности присоединиться к благотворительным информационным мероприятиям просим обращаться в Общественное объединение прогрессивного развития «Полоцкий центр мест­ных инициатив», которое является организацией-заявителем местной инициативы «В погоню за здоровьем!» проекта ООН «БЕЛМЕД», финансируемого ЕС, по телефону 42-69-49.