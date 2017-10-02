Песни-притчи о вере и любви

Светлана Копылова — одна из самых известных москов­ских исполнительниц автор­ской песни в наше время. Её называют первооткрывателем жанра «песни-притчи», которые пробуждают сердца слушателей и помогают задуматься о смысле жизни и предназначении человека. Ее песни близки и понятны каждому, и многие узнают в них самих себя. Но главное, чему они нас учат, — это вера. Ведь только вера в Бога дает ответы на духовные вопросы, которые ставит перед нами жизнь.

Творчество исполнительницы проникает в душу слушателя свежим дуно­вением, побуждающим к добру и состраданию, позволяя посмотреть на себя и на свою жизнь с иной стороны. За 11 лет творчества Светлана выпустила 17 альбомов. Вышла в свет автобиографическая книга «Такого адреса больше нет», которая уже завоевала любовь зрителей. Книга честная, исповедальная и, если хотите, остросюжетная, несмотря на автобиографичность.

Вступительное слово написал протоиерей Артемий Владимиров. Издан диск с православными молитвами в чтении Светланы. Книгу и диск одобрил Издательский Совет Русской Православной Церкви. На протяжении трех часов (столько длится выступление с перерывом) вы забываете о времени и уходите с концерта с обновленной душой. Под двухгитарный аккомпанемент звучит альт, которым актриса повествует о добре и зле, любви и ненависти… Концерт обещает быть особенным!

Помогает Светлане гитарист Дмитрий Колтаков. Личный сайт Светланы Копыловой: www.svetlana-kopylova.ru.

Ждем вас в Полоцком гос­университете 11 октября в 17.00, в концертном зале Полоцкого коллегиума по ул.Стрелецкой, 4.

Цена билета — 15 руб.

Телефоны: 37-10-48, 8(033)647-03-80.