Юрий Жигамонт проведет творческие встречи в пяти городах Беларуси

В октябре 2017 года в рамках кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний состоится серия творческих встреч с актером и телеведущим Юрием Жигамонтом. Актер расскажет истории о Беларуси, оставшиеся за кадром передачи «Падарожжа дылетанта», ответит на вопросы зрителей, а также поделится, как преодолел серьезное заболевание, чтобы продолжить путешествия. Мероприятия пройдут в пяти городах страны. Первая встреча с актером состоится 6 октября в городе Полоцке.

Самый известный «дылетант» Беларуси 15 лет радовал телезрителей рассказами о культуре и истории нашей страны. Программа «Падарожжа дылетанта» за свою историю собрала внушительную коллекцию легенд и рассказов про интересные и необычные белорусские места, а образ ведущего-«дылетанта» даже стал своеобразным символом белорусской культуры.

В 2016 году Юрий Жигамонт на некоторое время приостановил свои путешествия из-за болезни. Актер перенес инфаркт миокарда, затем последовали сложная операция и длительный процесс реабилитации. После выздоровления знаменитый «дылетант» возобновил съемки передачи, но уже в новом формате. Об этих изменениях, о своей жизни, творчестве и увлекательных путешествиях, которые остались за кадром программы, Юрий Жигамонт расскажет на своих творческих встречах.

– Проведение таких встреч неслучайно. Когда Белорусское Общество Красного Креста пригласило меня поучаствовать в кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, я сразу согласился. Ведь в недавнем прошлом сам перенес инфаркт. Чтобы восстановиться, я изменил свой образ жизни на более здоровый и продолжаю работу над собой. Об этом, а также о моих путешествиях и творчестве я расскажу участникам встреч. Я выступлю вне образа «дылетанта», это будет открытый разговор со зрителями в дружелюбной обстановке, – сообщил Юрий Жигамонт.

Серия творческих встреч с Юрием Жигамонтом проходит в рамках проекта «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» Белорусского Общества Красного Креста (БОКК), Швейцарского Красного Креста и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В 2017 году БОКК инициировало проведение кампании по профилактике болезней системы кровообращения «Выбирай сердцем!», цель которой – проинформировать население Беларуси о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, факторах риска их развития и мерах профилактики.

– С помощью кампании мы хотим рассказать, как можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и мотивировать людей изменить свое поведение в сторону здорового образа жизни. Рады, что известные люди Беларуси поддерживают кампанию и присоединяются к ней. Надеемся, творческие встречи с Юрием Жигамонтом станут для участников хорошим стимулом бережно и ответственно относиться к своему здоровью», – прокомментировала менеджер проекта БОКК Татьяна Светлович.

Встречи с Юрием Жигамонтом пройдут в пяти городах Беларуси. Участниками мероприятий станут жители и гости городов Горки, Ошмяны, Слоним, Полоцк и Сенно. Первая встреча состоится в Полоцке 6-го октября в Полоцкой государственной гимназии №1 им. Ф. Скорины в 18.00 по адресу ул. Коммунистическая, 13. Вход свободный.