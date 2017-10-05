Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью духовности» приглашает на духовно-просветительскую встречу
Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью духовности»
приглашает на духовно-просветительскую встречу
«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Покровский храм города Полоцка» В программе мероприятия:
– пастырское слово настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Владимира Ратьковича;
– песнопения в исполнении церковного хора (регент Алла Челало);
– песни, посвящённые Дню матери в исполнении Галины Лифановой;
– авторские песни Яны Гильмуллиной;
–духовная поэзия Петра Буганова;
Мы ждём Вас в библиотеке имени Янки Купалы 9 октября 2017 г. В 18:00 г. Полоцк. Мариненко,42; т. 77-19-98.