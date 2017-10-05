Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью духовности» приглашает на духовно-просветительскую встречу
05.10.2017   //   Автор:   //   Главное, Духовность   //   Нет комментариев   //   28 Views

Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью духовности»

приглашает на духовно-просветительскую встречу

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Покровский храм города Полоцка» В программе мероприятия:

– пастырское слово настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Владимира Ратьковича;

– песнопения в исполнении церковного хора (регент Алла Челало);

– песни, посвящённые Дню матери в исполнении Галины Лифановой;

– авторские песни Яны Гильмуллиной;

–духовная поэзия Петра Буганова;

Мы ждём Вас в библиотеке имени Янки Купалы 9 октября 2017 г. В 18:00 г. Полоцк. Мариненко,42; т. 77-19-98.

«Полацкі веснік»
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