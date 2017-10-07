В творческом тандеме

Работа и праздник — понятия диаметрально противоположные. А если работа направлена на то, чтобы создавать праздники? Отвечая на этот вопрос, мы обязательно вспомним работников сферы культуры, в деятельности которых одна из задач — дарить позитивный настрой и праздничное настроение.

За внешней легкостью, ослепительными улыбками артистов, яркими музыкальными композициями и отточенными до совершен­ства танцевальными движениями стоит неустанный ежедневный труд, в который вложены душа и сердце, знания и эмоции, талант и творческий поиск.

Притягательным ядром, вокруг которого группируются талантливые, преданные творчеству жители Полотчины, является Районный Центр культуры, объединяющий 20 клубных учреждений, среди которых — Ветринский горпоселковый Дом культуры, Фариновский Центр культуры и досуга, Вороничский сельский клуб, 15 сельских Домов культуры и автоклуб.

Среди тех, кто делает нашу жизнь ярче, интереснее, богаче, — участники 17 творческих коллективов и объединений, которые носят почетное звание «народный». Все они — украшение многочисленных культурно-массовых мероприятий и ежегодно радуют зрителей новы­ми произведениями и концерт­ными программами. Полоцкий районный Центр культуры стал своеобразным законодателем моды в поиске нестандартных форм работы. Творческим коллективом осуществляются новые креативные проекты, цель которых — показать всю многогранность и богатство полоцкой земли, возродить самобытные обряды, традиции, рассказать о людях, их труде, таланте и творчестве.

Работой Центра с 2009 года руководит неординарный, талант­ливый, преданный делу человек Наталья Дёмина. В июле она вернулась в коллектив после перерыва, связанного с рождением ребенка, а спустя всего две недели полоцкий проект, блестяще представленный на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», был удостоен Гран-при в трех номинациях! Наталья Ивановна отмечает, что во время ее отсутствия творческий процесс в коллективе продолжался под руководством креативного, неравнодушного профессионала Натальи Карпенко, и это во многом обусловило успех.

Наталья Дёмина убеждена: «Результаты не достигаются случайно. В нашем коллективе трудятся люди творческие, самодостаточные, и, что очень важно, критично относящиеся к своей работе. Мы взяли высокую планку, порадовались успеху. А теперь нужно двигаться дальше. Когда к чему-то идешь — живешь полноценной жизнью, а стоит потерять цель — утрачивается стремление к новым достижениям».

Культура — дело не регламентированное, по большому счету, непредсказуемое. Здесь зачастую нет временных рамок и задачи никак не вписываются в круг служебных обязанностей. Однако для людей, преданных своей профессии, это, как правило, не имеет значения,

ведь во главе угла неизменно стоит творчество. В коллективе Районного Центра культуры работают профессионалы, которые понимают задачи и стремятся их реализовать по максимуму. Именно они, все вместе, предопределяют успех. «Ни одну из идей в одиночку воплотить невозможно, а вместе мы можем добиться многого», — говорит руководитель. Наталья Ивановна успешно совмещает административную работу с творче­ской деятельностью. Ее детищу, студии эстрадного мастерства «Тандем», в этом году исполняется 15 лет. К юбилейной дате он пришел с многочисленными победами на различных творче­ских конкурсах. А в целом 2017 год стал успешным для многих творческих коллективов Районного Центра культуры.

Совместная работа народного ансамбля народной музыки «Антовиль» и народного ансамбля белорусской песни «Невида» принесла успех в XXIV Международном фестивале песни и музыки «Днепровские голоса», коллективы отмечены Дипломом III степени. Трио народной вокальной студии эстрадного мастерства «Тандем» в Открытом конкурсе вокалистов «Березин­ские напевы» в рамках фестиваля двух рек в Докшицах удостоено Гран-при, солисты — II и III мест. На VI Областном празднике-конкурсе самодеятельных поэтов и композиторов «Песні сунічных бароў» в Лиозно авторская песня Н.И.Дёминой «Живая вода» отмечена Дипломом III степени, Диплома III степени удостоено также ее поэтическое творчество. Народный ансамбль народной песни «Заманіха» достойно представил Полотчину и Беларусь на XXXII Международном фольклорном фестивале в Лодзи (Польша), а также на праздновании 840-летия города Лудза (Латвия). И это далеко не все успехи творческого коллектива.

Наталья Ивановна с благодарностью говорит об Ирине Кривонос, Светлане Лазаренко, Татьяне Хуторной, Алле Титовой, Татьяне Лукъянёнок, Светлане Вороновой, Николае Гудкове, Владимире Зайцеве и Сергее Смулько и многих других коллегах, составляющих костяк коллектива. Признательна она Раисе Фёдоровне Полынской и Алине Петровне Щукиной, которые во многом способствовали формированию ее творческой личности. На смену старшему поколению приходит молодежь, которая, сохраняя лучшие традиции, привносит в работу новые тенденции, способствуя развитию коллектива в современном русле.

В чем секрет успеха творческого коллектива? По мнению Натальи Дёминой, он предельно прост: «Все нужно делать не по регламенту, а по призванию, по велению души. И тогда творче­ство принесет радость всем — и авторам, и тем, кому оно адре­совано».