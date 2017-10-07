Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр «Пилигрим», в праздничные для Полоцка дни преподнес полочанам и гостям города замечательный подарок — спектакль «Легенда о Всеславе Полоцком»

История Полоцка уникальна. История Полоцка величе­ственна. История Полоцка богата. И чем дальше уходим мы по дороге будущего от давно минувших событий, тем чаще задаем себе вопросы: кто мы, откуда мы, где наши истоки? Где берут начало наш менталитет, наше национальное самосознание, наша историче­ская память?

подарок «Пилигрима»

Одним из красноречивых ответов на многочисленные вопросы стал спектакль Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра «Пилигрим», который в праздничные для Полоцка дни преподнес полочанам и гостям города замечательный подарок — спектакль «Легенда о Всеславе Полоцком». В общую канву торжеств, посвященных 1155-летию города, он вплел яркий и пронзительный штрих, заставляющий задуматься, оглянуться назад, вспомнить главные события славной отечественной истории и имена людей, которые ее вершили.

Прежде чем состоялась премьера, коллектив театра во главе с режиссером Верой Киселёвой провел, без преувеличения, колоссальную работу — изучался исторический материал, писался сценарий, шились костюмы и создавались декорации, шли репетиции… Для зрителя все это осталось «за кадром», а результат общего труда оставил по-настоящему неизгладимые впечатления.

к своим истокам

За два часа сценического действа присутствующие в зале пережили вместе с актерами целую эпоху, открывая для себя в очередной раз величие предков. И невольно в сердцах рождалась гордость за историю родной земли, крепли вера в собственные силы и стремление объединиться в общих делах, призванных возродить былую славу древнего и вечно молодого города. И расправлялись плечи, и светлели лица от осознания причастности к роду Рогволодовичей. Стоять в одном ряду, быть продолжением Рогволода и Рогнеды, Всеслава и Евфросиньи Полоцкой — великая честь и великая ответственность перед прошлым и перед будущим.

наш всеслав

Только человек, прочно опирающийся на духовную основу, черпающий силы в любви к родной земле и ее людям, способен объединять вокруг себя народ, ему подвластны время и пространство. Имя полоцкого князя Всеслава окутано тайнами и загадками. О его влиянии и могуществе рассказывают не только легенды и былины, но и древние летописи. Его миссия на Полоцкой земле была предопределена задолго до его рождения. Чтобы сохранить независимость Полоцкого княжества, укрепить его границы и создать мощную, независимую державу, Всеславу понадобилась вся его жизнь. Оказываясь перед выбором, он делал его решительно, не раздумывая, на благо родной земли и ее людей. Это была удивительная личность с мощной внутренней духовной силой и уникальными способностями. В истории он остался полоцким князем Все­славом Чародеем, мудрым, авторитетным и неординарным.

…Легенду о князе Всеславе ярко и эмоционально рассказали актеры «Пилигрима». Представители разных поколений «пилигримовцев» играли очень искренне и эмоционально, и зал, проникаясь их переживаниями, волновался и испытывал чувство великой гордости за прошлое и настоящее любимого Полоцка. А потом от души, стоя, благодарил актеров дружными аплодисментами.

как это было…

Руководитель театра Вера Киселёва отмечает, что не прошли даром занятия в Школе актерского мастерства для участников, начинающих свой творческий путь в коллективе, и тех, кто в театре «Пилигрим» уже долгие годы. Для нее стали открытием многие из новых воспитанников — Яна Шмарлов­ская (исполнительница роли Рабыни), Никита Азёма (исп. роли Всеслава в отрочестве), Никита Ядревский (исп. роли сына Всеслава — Бориса) и другие. Для многих спектакль стал незабываемым дебютом в театре. Будущее коллектива — именно в них, в молодом поколении актеров. Вошли в актерскую семью и кадеты Полоцкого кадетского училища. Ребята надолго запомнят время, проведенное в театре. Для многих из них работа над спектаклем стала экзаменом на прочность.

Важным условием в работе над постановкой было творче­ское единство актеров и режиссера, общее желание донести до зрителя свои ощущения, состояние, мысли и убеждения. Без этого союза единомышленников спектаклю не суждено было бы прозвучать со сцены. Сегодня в основной состав театра входят ведущие актеры: Константин Карасёв (исполнитель роли Полоцкого князя Всеслава), Всеволод Сергушев (исполняет две роли: викинга Ярла Эймунда и киев­ского князя Изяслава), Маргарита Климова (княгиня Ингигерд). «Хочется отметить их уникальные способности, профессиональный подход в работе над ролями. Я рада, что в театр возвращаются актеры после многолетнего перерыва. Снова на сцене Любовь Клющёнок (Андрюкова) (княгиня Гертруда). Ждем возвращения в роли Ингигерд Алёны Курильской (Валевко). Выпускник театра Арсений Гордиенко, студент 3 курса (актерское отделение) Академии искусств, с удовольствием (при возможности) принимает участие в нашей новой постановке как исполнитель роли полоцкого князя Брячислава», — говорит Вера Киселёва.

и за сценой

В команду «Пилигрима» входят не только актеры. Во время показа ведет спектакль профессионал своего дела — звуко(видео)режиссер Ирина Клёнова. Непростым оказался труд над видео, музыкальным оформлением спектакля. «Сложно представить, как бы мы смогли донести до зрителя образы, которые порой возникали глубоко в подсознании, если бы не было рядом такого тонко чувствую­щего человека, как Ирина, которая понимала меня с полуслова, — признается режиссер. — Художник по свету — это наш Андрей Крыленко. С «Пилигримом» его связали годы, спектакли, фестивали. И он всегда рядом с нами».

Долгие месяцы готовились декорации (идея и режиссер­ское решение спектакля) руками художника театра Константина Карасёва. В спектакль вложен не просто физический труд, но и душа, мысли истинной команды единомышленников. Силами театра шились костюмы. «Благодарна Евгении Кирш за ее кропотливый труд над каждым костюмом. Это был ее первый опыт», — отмечает Вера Киселёва.

«Это не просто мои коллеги, это друзья, с которыми нас связывают годы и театр. Болеем за наше детище — спектакль. За его будущее. Мы благодарим всех полочан, кто нас поддержал в нашем процессе работы над спектаклем. Так, например, отдельные костюмы, более сложные по пошиву, нам помогли изготовить мастера химико-технологического колледжа. Всех нас объединяло имя Всеслава…

театр вернулся

«У каждой постановки свой путь и своя судьба… И судьба театра не только в руках самого коллектива, но и всех полочан. И важно то, что мы снова обрели свой дом — театральную сцену. Театр «Пилигрим» вернулся…» — отметила Вера Николаевна.

Прикоснуться к своим истокам, понять величие славной истории Полоцкой земли и получить истинное наслаждение от яркого театрального действа может каждый. Стоит просто прийти в обновленный уютный зал Полоцкого городского Дворца культуры.

…Тишина. Ожидание. Занавес! И машина времени по имени Театр перенесет вас на столетия назад, туда, откуда родом народ, носящий гордое имя Полочане.