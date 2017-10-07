Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр «Пилигрим», в праздничные для Полоцка дни преподнес полочанам и гостям города замечательный подарок — спектакль «Легенда о Всеславе Полоцком»
История Полоцка уникальна. История Полоцка величественна. История Полоцка богата. И чем дальше уходим мы по дороге будущего от давно минувших событий, тем чаще задаем себе вопросы: кто мы, откуда мы, где наши истоки? Где берут начало наш менталитет, наше национальное самосознание, наша историческая память?
подарок «Пилигрима»
Одним из красноречивых ответов на многочисленные вопросы стал спектакль Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра «Пилигрим», который в праздничные для Полоцка дни преподнес полочанам и гостям города замечательный подарок — спектакль «Легенда о Всеславе Полоцком». В общую канву торжеств, посвященных 1155-летию города, он вплел яркий и пронзительный штрих, заставляющий задуматься, оглянуться назад, вспомнить главные события славной отечественной истории и имена людей, которые ее вершили.
Прежде чем состоялась премьера, коллектив театра во главе с режиссером Верой Киселёвой провел, без преувеличения, колоссальную работу — изучался исторический материал, писался сценарий, шились костюмы и создавались декорации, шли репетиции… Для зрителя все это осталось «за кадром», а результат общего труда оставил по-настоящему неизгладимые впечатления.
к своим истокам
За два часа сценического действа присутствующие в зале пережили вместе с актерами целую эпоху, открывая для себя в очередной раз величие предков. И невольно в сердцах рождалась гордость за историю родной земли, крепли вера в собственные силы и стремление объединиться в общих делах, призванных возродить былую славу древнего и вечно молодого города. И расправлялись плечи, и светлели лица от осознания причастности к роду Рогволодовичей. Стоять в одном ряду, быть продолжением Рогволода и Рогнеды, Всеслава и Евфросиньи Полоцкой — великая честь и великая ответственность перед прошлым и перед будущим.
наш всеслав
Только человек, прочно опирающийся на духовную основу, черпающий силы в любви к родной земле и ее людям, способен объединять вокруг себя народ, ему подвластны время и пространство. Имя полоцкого князя Всеслава окутано тайнами и загадками. О его влиянии и могуществе рассказывают не только легенды и былины, но и древние летописи. Его миссия на Полоцкой земле была предопределена задолго до его рождения. Чтобы сохранить независимость Полоцкого княжества, укрепить его границы и создать мощную, независимую державу, Всеславу понадобилась вся его жизнь. Оказываясь перед выбором, он делал его решительно, не раздумывая, на благо родной земли и ее людей. Это была удивительная личность с мощной внутренней духовной силой и уникальными способностями. В истории он остался полоцким князем Всеславом Чародеем, мудрым, авторитетным и неординарным.
…Легенду о князе Всеславе ярко и эмоционально рассказали актеры «Пилигрима». Представители разных поколений «пилигримовцев» играли очень искренне и эмоционально, и зал, проникаясь их переживаниями, волновался и испытывал чувство великой гордости за прошлое и настоящее любимого Полоцка. А потом от души, стоя, благодарил актеров дружными аплодисментами.
как это было…
Руководитель театра Вера Киселёва отмечает, что не прошли даром занятия в Школе актерского мастерства для участников, начинающих свой творческий путь в коллективе, и тех, кто в театре «Пилигрим» уже долгие годы. Для нее стали открытием многие из новых воспитанников — Яна Шмарловская (исполнительница роли Рабыни), Никита Азёма (исп. роли Всеслава в отрочестве), Никита Ядревский (исп. роли сына Всеслава — Бориса) и другие. Для многих спектакль стал незабываемым дебютом в театре. Будущее коллектива — именно в них, в молодом поколении актеров. Вошли в актерскую семью и кадеты Полоцкого кадетского училища. Ребята надолго запомнят время, проведенное в театре. Для многих из них работа над спектаклем стала экзаменом на прочность.
Важным условием в работе над постановкой было творческое единство актеров и режиссера, общее желание донести до зрителя свои ощущения, состояние, мысли и убеждения. Без этого союза единомышленников спектаклю не суждено было бы прозвучать со сцены. Сегодня в основной состав театра входят ведущие актеры: Константин Карасёв (исполнитель роли Полоцкого князя Всеслава), Всеволод Сергушев (исполняет две роли: викинга Ярла Эймунда и киевского князя Изяслава), Маргарита Климова (княгиня Ингигерд). «Хочется отметить их уникальные способности, профессиональный подход в работе над ролями. Я рада, что в театр возвращаются актеры после многолетнего перерыва. Снова на сцене Любовь Клющёнок (Андрюкова) (княгиня Гертруда). Ждем возвращения в роли Ингигерд Алёны Курильской (Валевко). Выпускник театра Арсений Гордиенко, студент 3 курса (актерское отделение) Академии искусств, с удовольствием (при возможности) принимает участие в нашей новой постановке как исполнитель роли полоцкого князя Брячислава», — говорит Вера Киселёва.
и за сценой
В команду «Пилигрима» входят не только актеры. Во время показа ведет спектакль профессионал своего дела — звуко(видео)режиссер Ирина Клёнова. Непростым оказался труд над видео, музыкальным оформлением спектакля. «Сложно представить, как бы мы смогли донести до зрителя образы, которые порой возникали глубоко в подсознании, если бы не было рядом такого тонко чувствующего человека, как Ирина, которая понимала меня с полуслова, — признается режиссер. — Художник по свету — это наш Андрей Крыленко. С «Пилигримом» его связали годы, спектакли, фестивали. И он всегда рядом с нами».
Долгие месяцы готовились декорации (идея и режиссерское решение спектакля) руками художника театра Константина Карасёва. В спектакль вложен не просто физический труд, но и душа, мысли истинной команды единомышленников. Силами театра шились костюмы. «Благодарна Евгении Кирш за ее кропотливый труд над каждым костюмом. Это был ее первый опыт», — отмечает Вера Киселёва.
«Это не просто мои коллеги, это друзья, с которыми нас связывают годы и театр. Болеем за наше детище — спектакль. За его будущее. Мы благодарим всех полочан, кто нас поддержал в нашем процессе работы над спектаклем. Так, например, отдельные костюмы, более сложные по пошиву, нам помогли изготовить мастера химико-технологического колледжа. Всех нас объединяло имя Всеслава…
театр вернулся
«У каждой постановки свой путь и своя судьба… И судьба театра не только в руках самого коллектива, но и всех полочан. И важно то, что мы снова обрели свой дом — театральную сцену. Театр «Пилигрим» вернулся…» — отметила Вера Николаевна.
Прикоснуться к своим истокам, понять величие славной истории Полоцкой земли и получить истинное наслаждение от яркого театрального действа может каждый. Стоит просто прийти в обновленный уютный зал Полоцкого городского Дворца культуры.
…Тишина. Ожидание. Занавес! И машина времени по имени Театр перенесет вас на столетия назад, туда, откуда родом народ, носящий гордое имя Полочане.