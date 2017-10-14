«Удивительно, но с каждым ребенком прибавлялось не столько забот, сколько радо­сти», — рассказывает многодетная полочанка Елена Карабань

«Моя мама — самая лучшая!» — слова счастливого ребенка.

И услышать это признание из детских уст — настоящее женское счастье.

У полочанки Елены Карабань, которая трудится инструктором производственного обучения в цехе №9 ОАО «Полоцк-Стекловолокно», это счастье помножено на четыре! А ведь быть многодетной мамой она и не планировала.

«Так получилось», — улыбается Елена Юрьевна. С будущим супругом Анатолием она познакомилась когда-то в гостях у общих друзей. Вышла замуж, родился сын Алексей. Мальчик подрастал, жизнь шла своим чередом, Елена трудилась на заводе, жили в общежитии. О прибавлении в семействе не задумывались. Но… За Алексеем родилась Ксения, затем — Александр. А спустя несколько лет семья вновь подросла на еще одну очаровательную девочку — Дашу.

— Удивительно, но с каждым ребенком прибавлялось не столько забот, сколько радо­сти, — рассказывает Елена. — Может, потому что нам повезло, есть замечательные бабушки и дедушки, которые здорово помогают, поддерживают нас. Мы с детьми жили вшестером на 16-ти метрах в общежитии и не горевали! С соседями дружили. Находились возможность и время общественной работой заниматься, на даче трудиться.

Жилищный вопрос со временем решили. Дети выросли самостоятельные и дружные. У каждого есть своя цель, мечта. Алексею уже 22 года, он закончил аграрно-экономический колледж, отслужил в армии, работает в ОАО «Полоцк-Стекловолокно», тоже в ткацком цехе №9, заочно получает высшее образование в ПГУ, женился и скоро сам станет папой.

Ксюше 17 лет, она учащаяся Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова, будущий учитель музыки. Тринадцатилетний Саша и одиннадцатилетняя Даша учатся в СШ №16, главная их работа и обязанность пока — приобретать знания.

Их мама не сомневается: хорошее образование — один из непременных факторов для успешного будущего детей. Что еще для нее важно? «Чтобы добрые были, трудолюбивые, — говорит Елена Юрьевна. — А учить этому можно только собственным примером. Вот мы вместе и на даче работаем, и о бабушках заботимся».

Есть в квартире семьи Карабань еще один житель — кошечка Тати. «Она сама пришла к нам под дверь. Знакомые сказали — это счастье в дом. Ну, мы пустили ее, — рассказывает Елена. — Через некоторое время котята появились, и мы на дачу все это хозяйство отвезли, к знакомым.

А Тати к нам обратно пришла, со всеми котятами, за 34 км… Оценила нашу гостеприимную атмосферу!»

И мы тоже оценили: Елена Юрьевна сразу нас стала блинчиками с чаем угощать. А разговор с четырежды мамой все больше о ее работе шел, о производстве и профсоюзных делах. Почему не о детях? «Потому что семейное благополучие любит тишину», — улыбается наша собеседница.

Зато Ксения, Саша и Даша, которые в тот вечер были дома, с удовольствием и с гордостью рассказывали о своей маме: «Наша мама — самая лучшая! Хорошая, добрая, заботливая, она всем помогает, всегда что-нибудь мастерит или рисует. С ней очень интересно!»

…Сколько бы ни было вам лет, сколько бы забот ни лежало на ваших плечах, какие бы тревоги ни одолевали вашу душу, — скажите своей маме главные слова! Завтра для этого самый подходящий день. Завтра, сегодня и всегда.