За 9 месяцев текущего года для жителей и гостей Полотчины проведено более 5 тысяч массовых мероприятий

В преддверии профессионального праздника представители учреждений культуры Полотчины собрались в городском Дворце культуры, чтобы в торжественной обстановке принять поздравления, а также получить заслуженные награды.

К присутствующим в зале обратилась начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Елена Астапова. От имени Полоцкого районного исполнительного комитета, адресуя работникам сферы теплые поздравления и наилучшие пожелания, она поблагодарила всех, кто трудится на ниве культуры, за преданность профессии, значительный вклад в формирование имиджа Полотчины, сохранение традиций просветительства и приумножение культурного наследия.



О том, что сфера культуры на полоцкой земле работает плодотворно и живет насыщенной жизнью, красноречиво свидетельствуют цифры: за 9 месяцев текущего года для жителей и гостей Полотчины проведено более 5 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек!

Елена Александровна отметила, что мероприятия, посвященные Дню белорусской письменности, 1155-летию Полоцка и 500-летию белорусского книгопечатания, прошли на достойном уровне во многом благодаря слаженной работе всех творческих сил региона. Она по­благодарила работников сферы за высокий уровень исполнительского мастерства, неиссякающее вдохновение и готовность сделать все возможное во имя общего успеха. Выступающая адресовала слова признательности также ветеранам за преданность профессии и значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций.



На праздничной сцене лучшим работникам сферы культуры под дружные аплодисменты были вручены Почетные грамоты и благодарности Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, Полоцкого райисполкома, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома. А затем все участники торжест­ва принимали в подарок концертные номера, от души, с большим мастерством, подготовленные коллегами песни, танцы и музыкальные композиции. Люди, создающие праздник для всех, в тот день дарили его друг другу.