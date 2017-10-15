На базе СШ №16 создана ретроспективная модель развития образования Полотчины.

В Полоцке состоялось примечательное событие: на базе СШ №16 в торжественной обстановке была открыта ретроспективная модель развития образования Полотчины.

Почетными гостями торжества стали начальник отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ирина Дроздова, председатель Полоцкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Марина Пашкевич, ветераны педагогической сферы.



— Идея создания такой галереи зародилась давно. Благодаря стараниям почти всех учреждений образования, нам удалось ее реализовать, — отметила Ирина Афанасьевна. —

В этой ретроспективной модели развития образо­вания в нашем регионе нашли свое отражение и история, и совре­менные достижения, и творчество наших педагогов. Результат большой совместной работы отдела, учреждений образования и всех педагогов Полотчины, несомненно, будет востребован. Потому что это не просто история и сохранение лучших традиций образования, но и возможность содействовать профессиональному самоопределению молодежи, на лучших примерах воспитывать новое поколение педагогов. И, конечно, здесь заключен большой потенциал, вдохновляющий на новые свершения.



…И вот перерезана символическая красная ленточка, про­звучало музыкальное приветствие, и участники события отправились знакомиться с ретроспективной моделью развития образования Полотчины. Первую экскурсию для них провели воспитатель СШ №16, историк по образованию, Инна Филиппова и молодой специалист, учитель истории СШ №16 Олег Лубчёнок.



Гости побывали в зале истории развития образования, зале трудовой славы, летописном зале, посетили галерею искусства педагогических работников Полотчины и центр художественной вышивки. Ветераны и работники образования с удовольствием окунулись в прошлое, перелистав странички летописи, в которую и сами своими делами, успехами вписали немало добрых строк. А соприкоснувшись с историей и порадовавшись достижениям молодого поколения, с удовольствием делились впечатлениями, отмечая масштабность задумки и ее удачное воплощение — через кропотливый добросовестный труд, системный подход, настойчивые поиски интересных экспонатов, взаимодействие с педагогами разных лет и грамотные дизайнерские решения.

И процесс создания этой модели — уже тоже целая история! За круглым столом участники мероприятия рассказывали о своем пути в профессию, вспоминали коллег, делились интересными фактами из биографии. А еще высказывали благодарность всем, кто принял участие в создании этой замечательной галереи.

Встреча получилась праздничной, насыщенной приятным общением в кругу коллег-единомышленников, а еще — по-настоящему теплой и искренней. Да и разве могло быть иначе, когда все ее участники — Учителя с большой буквы, люди интеллигентные и мудрые, которые не только по долгу службы, но и по зову сердца всегда готовы дарить ближним свои знания, опыт и тепло души.