На базе СШ №16 создана ретроспективная модель развития образования Полотчины.
В Полоцке состоялось примечательное событие: на базе СШ №16 в торжественной обстановке была открыта ретроспективная модель развития образования Полотчины.
Почетными гостями торжества стали начальник отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ирина Дроздова, председатель Полоцкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Марина Пашкевич, ветераны педагогической сферы.
— Идея создания такой галереи зародилась давно. Благодаря стараниям почти всех учреждений образования, нам удалось ее реализовать, — отметила Ирина Афанасьевна. —
В этой ретроспективной модели развития образования в нашем регионе нашли свое отражение и история, и современные достижения, и творчество наших педагогов. Результат большой совместной работы отдела, учреждений образования и всех педагогов Полотчины, несомненно, будет востребован. Потому что это не просто история и сохранение лучших традиций образования, но и возможность содействовать профессиональному самоопределению молодежи, на лучших примерах воспитывать новое поколение педагогов. И, конечно, здесь заключен большой потенциал, вдохновляющий на новые свершения.
…И вот перерезана символическая красная ленточка, прозвучало музыкальное приветствие, и участники события отправились знакомиться с ретроспективной моделью развития образования Полотчины. Первую экскурсию для них провели воспитатель СШ №16, историк по образованию, Инна Филиппова и молодой специалист, учитель истории СШ №16 Олег Лубчёнок.
Гости побывали в зале истории развития образования, зале трудовой славы, летописном зале, посетили галерею искусства педагогических работников Полотчины и центр художественной вышивки. Ветераны и работники образования с удовольствием окунулись в прошлое, перелистав странички летописи, в которую и сами своими делами, успехами вписали немало добрых строк. А соприкоснувшись с историей и порадовавшись достижениям молодого поколения, с удовольствием делились впечатлениями, отмечая масштабность задумки и ее удачное воплощение — через кропотливый добросовестный труд, системный подход, настойчивые поиски интересных экспонатов, взаимодействие с педагогами разных лет и грамотные дизайнерские решения.
И процесс создания этой модели — уже тоже целая история! За круглым столом участники мероприятия рассказывали о своем пути в профессию, вспоминали коллег, делились интересными фактами из биографии. А еще высказывали благодарность всем, кто принял участие в создании этой замечательной галереи.
Встреча получилась праздничной, насыщенной приятным общением в кругу коллег-единомышленников, а еще — по-настоящему теплой и искренней. Да и разве могло быть иначе, когда все ее участники — Учителя с большой буквы, люди интеллигентные и мудрые, которые не только по долгу службы, но и по зову сердца всегда готовы дарить ближним свои знания, опыт и тепло души.