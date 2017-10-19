Полоцкая молодежь заложит капсулу с посланием потомкам.

19 октября отмечается День написания писем в будущее. В этот необычный праздник каждый может составит послание в будущее.

И полоцкая молодежь уже активно взялась за дело, ведь совсем скоро жителей нашего города и района ждет знаменательное событие.

У подножия Кургана Бессмертия вскроют капсулу Завещанием Потомкам, заложенную 50 лет назад.

Современная молодежь Полотчины уже готовит свои послания потомкам. Лучшие письма будут заложены в капсулу, которая будет вскрыта через 45 лет в дни празднования 1200-летия Полоцка.

Подробнее о мероприятиях, посвященных вскрытию капсулы с Завещанием Потомкам на Кургане Бессмертия, читайте в ближайшем номере «Полацкага весніка».