Обвинение по трём составам

Когда полочанин Ф. в начале июня 2017 года сдавал для покраски свою машину в одну из организаций по ремонту автотранспорта, он и не предполагал, что из заказчика может превратиться в потерпевшего.

Работник автосервиса К., приняв автомашину и аванс за выполненную работу, с ремонтом не спешил, на звонки Ф. отвечал, что машина в разобранном состоянии, работы будут выполнены в соответствии с очередностью заказов. Однако к покраске машины К. так и не приступил, а 6 июля 2017 года, воспользовавшись оставленными ему ключами, завладел автомобилем и поехал на нем в д.Секеровщина встречаться с друзьями, выпивать спиртное.

Повеселившись до глубокой ночи, К. окольными путями решил поехать домой на чужой машине — так, чтобы не попасться на глаза сотрудникам ГАИ.

Его поездка закончилась в Полоцке на ул.Буйницкого — К., не справившись с управлением, врезался в столб электропередачи.

Следует сказать, что К. никогда официально вождению не учился, водительского удостоверения не имел, но покататься в нетрезвом виде любил, в связи с чем в 2014 году уже привлекался к уголовной ответ­ственности по ч.1 ст. 317-1 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения). Наказание по данному приговору К. еще полностью не отбыто.

И в настоящем случае медицинское освидетельствование показало нахождение К. в состоянии алкогольного опьянения, соответствующего средней степени.

К чести автосервиса, организацией было принято решение о восстановлении поврежденной уже бывшим работником машины Ф. за собственные средства.

Обвинение же К. предъявлено сразу по трем составам преступлений: по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства), ч.2 ст.317-1 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей) и ст.417 УК (неисполнение приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью).

В настоящее время уголовное дело в отношении К. направлено для рассмотрения в суд. Только по ч.1 ст.214 УК ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, санкция ч.2

ст.317-1 УК также предусматривает данный вид нака­зания на срок до 3 лет.

Кроме того, гражданские иски к обвиняемому может предъявить бывший наниматель.

Е.В.ГРИШАЕВА, заместитель

прокурора Полоцкого района.