4 ноября в 12.00 полочане соберутся у подножия Кургана Бессмертия, чтобы принять участие во вскрытии капсулы с Завеща­нием потомкам

В преддверии празднования знаменательной даты — 100-летнего юбилея Великой Октябрьской революции — на Полотчине проходят мероприятия, посвященные этому историческому событию.

4 ноября в 12.00 на городскую патриотическую акцию «Нам продолжать историю города!» у подножия Кургана Бессмертия соберутся полочане, чтобы принять участие во вскрытии капсулы с Завеща­нием потомкам и торжественной ее передаче в Музей боевой славы, а также закладке капсулы с Посланиями молодежи Полотчины к потомкам, исторической ретроспективе «50 лет истории в фактах и событиях».

В тот же день в 14.00 в Районном Центре культуры состоится ретро-концерт «Песни молодости нашей!».

7 ноября в видеозале кинотеатра «Родина» на протяжении дня пройдет ретроспективный киномарафон с демонстрацией фильмов «Кубанские казаки» (10.00), «Трактористы» (12.00), «Неуловимые мстители» (13.30), «Свадьба в Малиновке» (14.50), «Белое солнце пустыни» (16.30), «Свинарка и пастух» (18.00).

Вход на киносеансы бесплатный!