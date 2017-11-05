Поздравление председателя Полоцкого райисполкома и председателя полоцкого райсовета депутатов с со 100-летием Октябрьской революции

Уважаемые полочане и жители Полоцкого района!

От всей души поздравляем вас со 100-летием Октябрьской революции!

Моральные и нравст­венные ценности, ставшие движущей силой этого судьбо­носного события, не потеряли своей значимо­сти и сегодня. Это свобода и равенство всех людей в правах, высокие идеалы гражданственности и патриотизма. Октябрьская революция обеспечила белорусскому народу возможность для национального самоопределения и свободу культурного развития. Она укрепила дух брат­ства и товарищества, который помог выстоять в суровые годы Великой

Оте­че­ственной войны.

Сегодня Республика Беларусь идет самобытным и уникальным путем, динамично развиваясь и сохраняя национальный колорит.

В честь праздничной даты примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, мира и творческих успехов на благо родной Полотчины и Республики Беларусь.

Николай Шевчук,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,

председатель Полоцкого

райсовета депутатов.