Поздравление председателя Полоцкого райисполкома и председателя полоцкого райсовета депутатов с со 100-летием Октябрьской революции
05.11.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   32 Views

Уважаемые полочане и жители Полоцкого района!
От всей души поздравляем вас со 100-летием Октябрьской революции!
Моральные и нравст­венные ценности, ставшие движущей силой этого судьбо­носного события, не потеряли своей значимо­сти и сегодня. Это свобода и равенство всех людей в правах, высокие идеалы гражданственности и патриотизма. Октябрьская революция обеспечила белорусскому народу возможность для национального самоопределения и свободу культурного развития. Она укрепила дух брат­ства и товарищества, который помог выстоять в суровые годы Великой
Оте­че­ственной войны.
Сегодня Республика Беларусь идет самобытным и уникальным путем, динамично развиваясь и сохраняя национальный колорит.
В честь праздничной даты примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, мира и творческих успехов на благо родной Полотчины и Республики Беларусь.

Николай Шевчук,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,
председатель Полоцкого
райсовета депутатов.

 

«Полацкі веснік»
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