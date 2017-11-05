Поздравление председателя Полоцкого райисполкома и председателя полоцкого райсовета депутатов с со 100-летием Октябрьской революции
Уважаемые полочане и жители Полоцкого района!
От всей души поздравляем вас со 100-летием Октябрьской революции!
Моральные и нравственные ценности, ставшие движущей силой этого судьбоносного события, не потеряли своей значимости и сегодня. Это свобода и равенство всех людей в правах, высокие идеалы гражданственности и патриотизма. Октябрьская революция обеспечила белорусскому народу возможность для национального самоопределения и свободу культурного развития. Она укрепила дух братства и товарищества, который помог выстоять в суровые годы Великой
Отечественной войны.
Сегодня Республика Беларусь идет самобытным и уникальным путем, динамично развиваясь и сохраняя национальный колорит.
В честь праздничной даты примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, мира и творческих успехов на благо родной Полотчины и Республики Беларусь.
Николай Шевчук,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,
председатель Полоцкого
райсовета депутатов.