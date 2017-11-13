Фоторепортаж с народного праздника «Кузьминки» в агрогородке Зелёнка Полоцкого района (+ВИДЕО)

В агрогородке Зелёнка Полоцкого района на народном празднике «Кузьминки» с размахом провожали ее величество Осень. А она проказница уходить совсем не хотела, и решила устроить участникам народного гулянья испытания непогодой. То ветра нагоняла, то дождями пугала. Но люду нашему это нипочем! Гулял народ, веселился!

А как прошел праздник вы сможете узнать в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка». А пока наслаждайтесь чудесными фотографиями от Полоцкого районного центра культуры (ПОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ (РДК). Кстати, Екатерина Павлович подготовила и видео! Смотрите с удовольствием!

