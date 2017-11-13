Фоторепортаж с народного праздника «Кузьминки» в агрогородке Зелёнка Полоцкого района (+ВИДЕО)
13.11.2017   //   Автор:   //   Культура   //   Нет комментариев   //   76 Views

В агрогородке Зелёнка Полоцкого района  на народном празднике «Кузьминки»  с размахом провожали  ее величество Осень. А она проказница  уходить совсем не хотела,  и решила устроить участникам народного гулянья испытания непогодой. То ветра нагоняла, то дождями пугала. Но люду нашему это нипочем! Гулял народ, веселился!

А как прошел праздник вы сможете узнать в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка». А пока наслаждайтесь чудесными фотографиями от Полоцкого районного центра культуры (ПОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ (РДК). Кстати, Екатерина Павлович подготовила и видео! Смотрите с удовольствием!

 

«Полацкі веснік»
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