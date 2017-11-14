Госавтоинспекция с 13 по 22 ноября проводит СКМ «Пешеход»
14.11.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   62 Views

В целях активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения ДТП с участием пешеходов, Госавтоинспекция проведет на территории области в период с 13 по 22 ноября 2017 г. специальное комплексное мероприятие «Пешеход».
В утреннее и вечернее время будут организованы ежедневные отработки населенных пунктов, прилегающих к автодорогам, направленные на выявление и изъятие с проезжих частей дорог пешеходов и велосипедистов, не обозначивших себя световозвращающими элементами, находящихся в состоянии опьянения.

По состоянию на 13 ноября 2017  на территории Полоцкого региона  произошло 18 ДТП с участием пешеходов, из которых 7 пешеходов в результате ДТП погибли.

Отдел ГАИ Полоцкого РОВД.

«Полацкі веснік»
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