Госавтоинспекция с 13 по 22 ноября проводит СКМ «Пешеход»

В целях активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения ДТП с участием пешеходов, Госавтоинспекция проведет на территории области в период с 13 по 22 ноября 2017 г. специальное комплексное мероприятие «Пешеход».

В утреннее и вечернее время будут организованы ежедневные отработки населенных пунктов, прилегающих к автодорогам, направленные на выявление и изъятие с проезжих частей дорог пешеходов и велосипедистов, не обозначивших себя световозвращающими элементами, находящихся в состоянии опьянения.

По состоянию на 13 ноября 2017 на территории Полоцкого региона произошло 18 ДТП с участием пешеходов, из которых 7 пешеходов в результате ДТП погибли.

Отдел ГАИ Полоцкого РОВД.