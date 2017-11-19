Полоцкий комбинат хлебопродуктов не пасуют перед трудностями.

Как ниточка неразлучна с иголочкой и идеально дополняют друг друга, так и сельские труженики с переработчиками агропромышленного комплекса всегда работают в едином плодотворном союзе. Еще более укрепить это взаимодействие призвана интеграционная структура, формирование и совершенствование которой продолжается на базе ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов».

Посетителям Международной выставки-ярмарки «Продэкспо-2017» представители Полоцкого КХП вместе с коллегами других предприятий, вошедших в интеграционную структуру, не только успешно представили свой товар лицом, информировали о возможностях производства и достигнутых успехах, но и угощали в ходе дегустации. И блинчики из полоцкой муки с пылу-с жару — фирменная «фишка» наших мукомолов — тоже были! Кроме того, в один из дней выставки все желающие могли поучаствовать в конкурсе четверостиший о Полоцком комбинате хлебопродуктов и выиграть сувенир с логотипом предприятия.

Дружной командой на выставке-ярмарке отработали начальник

отдела реализации и маркетинга Елена Дубницкая и ее коллеги —

Марина Баринова, Павел Дорошкевич и Нина Латышева.

Инвестиции в будущее

Коллектив комбината во главе с директором Василием Хамёнком — в числе первопроходцев в этом непростом деле. Подводить итоги еще рано, организационная работа продолжается, а система успешного взаимодействия всех участников этой многопрофильной структуры — в процессе «обкатки». Но уже сегодня можно говорить о том, что в локомотиве данной интеграции — на Полоцком комбинате хлебопродуктов — не пасуют перед трудностями. Любая трансформация на первых порах — это проверка на прочность. И руководство, специалисты предприятия на фундаменте богатого опыта управленческих решений, трудового профессионализма и энтузиазма демонстрируют недюжинный потенциал. Коллектив мукомолов уже не раз подставил свое плечо аграриям, вошедшим в холдинг, разделив заботы по подготовке техники, восстановлению животноводческих комплексов, мастерских, проведению посевной и уборочной и решению многих других вопросов. И общий профессиональный праздник работники комбината встречают с трудовым настроем и твердой уверенностью в том, что поддержка сельских тружеников — это грамотные инвестиции в совместное будущее.

Награды за труд

К праздничному торжеству в коллективе подготовились. Чест­вование тружеников — добрая традиция, которую на предприятии поддерживают из года в год. «Минута славы» ждет опытных передовиков и представителей молодой смены, не останутся без внимания и ветераны. Награды лучшим работникам комбината вручат и на предприятии, и на районном празд­нике в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Благодарность Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь объявлена трактористу-машинисту Александру Полторацкому, который работает в филиале «Горяны-Агро». Почетными грамотами ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты» награждаются оператор процесса обработки зерна элеватора Елена Милькевич и старший мастер участка готовой продукции и материалов Олег Штокин. А мастер комбикормового производства Наталья Лазаренко и грузчик участка готовой продукции и материалов Анатолий Сумарев признаны лидерами районного соревнования в номинации «Лучший среди специалистов организаций пере­рабатывающей промышленности». С Анатолием Сумаревым нам удалось встретиться накануне торжества — несмотря на то, что он был в отпуске и, более того, — являлся в тот день юбиляром! Анатолий Викторович уже 30 лет трудится на комбинате.

«Ровно полжизни», — уточняет он и рассказывает, как начинал свою работу в коллективе, какие перемены произошли за эти десятилетия. А еще признается, что коллектив для него — как семья, тем более что и супруга Анатолия Викторовича — Нина Дмитриевна — работает здесь бухгалтером, а дочь Юлия — оператором процесса обработки зерна. Так что у Сумаревых — своя трудовая династия, которая может по праву гордиться главой семьи, хорошо знающего секрет благополучия:— Трудиться надо добросовестно, честно — и все будет у нас хорошо! Анатолий Сумарев

Как отмечает заместитель директора по идеологической работе, председатель профсоюзного комитета ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» Любовь Рязанцева, даже с учетом всех трудностей, неизбежных при подобных преобразованиях, коллектив предприятия — а на сегодняшний день это 487 человек — работает слаженно и решает поставленные задачи по совершенствованию производства, повышению качества продукции, наработке новых партнерских связей с потребителями. Любовь Михайловна адресовала коллективу, ветеранам предприятия и коллегам — работникам сельхозпредприятий, перерабатывающей промышленности самые искренние пожелания:

— От имени администрации и профкома Полоцкого комби­ната хлебопродуктов поздравляю всех с профессиональным праздником и желаю удачи, финансовой стабильности, крепкого здоровья. Труд наш нелегкий, и результат виден не сразу, но на это надо работать, к этому надо стремиться.