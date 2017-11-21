Чтобы облегчить белорусским водителям уплату дорожного сбора, депутаты предлагают оплачивать его по частям

Чтобы облегчить водителям уплату дорожного сбора, депутаты предлагают оплачивать его по частям.

Оказывается, почти треть автовладельцев в стране не проходит ТО и не уплачивает сбор в казну. Депутаты Палаты представителей предлагают пересмотреть процедуру его взимания и разделить оплату на части — для удобства водителей.



По разным оценкам, сейчас до 35% автовладельцев не уплачивают дорожный сбор. В «Белтехосмотре» приводят такую цифру: за 10 месяцев количество прошедших ТО и уплативших налог снизилось по сравнению с прошлым годом почти на 8%.

Соответственно, снижается объем поступлений в дорожный фонд. Ведь разработчики налога утверждали, что все вырученные средства пойдут на ремонт республиканских и местных дорог.

Пока же получается замкнутый круг: недовольные автолюбители сетуют на плохое покрытие трасс и отказываются платить сбор, чиновники разводят руками — денег не хватает. Более того, в проекте бюджета на следующий год эти траты будут снижены.

Инициировали порядок изменения уплаты сбора депутаты Палаты представителей. Правда, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак поправляет журналистов и всех автолюбителей: — То, что сейчас уплачивают автовладельцы, это не сбор и не налог, а госпошлина. Это принципиальный момент. По сути, мы предлагаем революционное решение — «отвязаться» от всего и заменить госпошлину сбором. То есть деньги не нужно будет уплачивать при прохождении ТО. Наше предложение — производить оплату по заявительному принципу. Если автовладелец не собирается, например, ездить зимой, он не оплачивает эти месяцы. Если знает, что через два месяца будет продавать машину, то платит за два месяца. Ведь основное недовольство, которое озвучивали многие, как раз связано с тем, что нужно уплатить единовременно довольно крупную сумму.

По словам Андрея Рыбака, рассматривались разные механизмы уплаты, в том числе и самый популярный среди автолюбителей — включить сбор в стоимость топлива. Такой вариант уже детально обсудили с «Белнефтехимом», но выводы не обрадовали. Если взять сумму, которую необходимо собрать через госпошлину, и поделить ее на количество продаваемого в стране топлива, то получится, что оно должно стоить минимум на 10% дороже.

А с учетом того, что в будущем году концерн и так запланировал рост цен на бензин и «дизель», такое решение оказалось довольно болезненным не только для потребителей, но и для всей экономики. Такое резкое повышение может породить «серые» схемы ввоза топлива из России, а также привести к резкому снижению грузоперевозок через нашу страну.

В качестве системы администрирования депутаты предлагают использовать фотофиксацию. Такую возможность, говорит Андрей Рыбак, они уже обсуждали с руководством СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:

— Развивая фотофиксацию, мы можем решить проблему не только скоростного режима, но и дорожного сбора, оплаты страховки, парковок и многие другие вопросы. Полагаем, это был бы хороший инструмент для реализации нашего предложения.

sb.by