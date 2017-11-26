Рождественский пост начинается 28 ноября

Рождественский пост начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Этот пост называют также Филипповым, потому что заговенье приходится на 27 ноября — день памяти святого апостола Филиппа. Уже с четвертого века святые отцы упоминают в своих творениях Рождественский пост.

Во время поста по Уставу Церкви полагается исключить скоромную пищу. Однако пост телесный без поста духовного не принесет пользу, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, наполняется чувством собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с преодолением страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. Во время поста рекомендуется внимательно переосмыслить свою жизнь и подготовиться к Таинствам Исповеди и Святого Причащения.

Рождественский пост установлен для того, чтобы христиане к светлому празднику Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом и с чистым сердцем встретили явившегося в мир Спасителя.

Протоиерей Александр Шахович,

священнослужитель

Полоцкой епархии.