Полоцкий Дом торговли ждет вас – оригинально украшенными отделами, нарядными витринами, которые с трудом вмещают праздничный ассортимент.

Новый Год к нам мчится — с празд­ничным настроением и новогодними ярмарками. Витрины магазинов весело подмигивают прохожим озорными огоньками, а первые снежинки, задорно танцуя, приветствуют наступление зимы. Совсем скоро новогодние праздники закружат нас в вихре радостных встреч и вол­шебных сюрпризов, и, чтобы быть готовыми к этому, спешите за новогодним настроением и подарками! Не знаете куда? Полоцкий Дом торговли ждет вас – оригинально украшенными отделами, нарядными витринами, которые с трудом вмещают праздничный ассортимент.

Новогодний текстиль, праздничные скатерти, полотенца, салфетки вдохновят хозяюшек на кулинарные шедевры к новогоднему столу и создадут в домах неповторимую атмосферу. Кружки и тарелочки, вазочки и расписные подносы также поспешили соответствовать символу наступающего года — дружелюбной Собаке. В каждом отделе Дома торговли — свой праздничный стиль и оригинальное оформление.

Конечно, достойное место заняла главная новогодняя красавица, возле которой с улыбками останавливаются и дети, и взрослые, с приятным волнением предвкушая праздник. А еще стараются поделиться своей радостью с теми, кто очень нуждается в поддержке и внимании, чтобы также весело и беззаботно встретить Новый год — на втором этаже Дома торговли в рамках благотворительной акции «Подари детям праздник» установлен ящик для сбора средств воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района.



Новый год совсем близко… Не верите? Загляните в новогоднюю лавку Дома торговли. Здесь праздник отражается в елочных шарах и украшениях, блестит разноцветной мишурой, затаился в гирляндах и бантах, важничает с Дедушками Морозами, Снеговиками и Снегурочками, прячется в оригинальном елочном лесу, украшается рожде­ственскими венками и звездами… Чего только здесь нет! Дух захватывает и глаза разбегаются!

Но феи новогоднего прилавка — Екатерина Щербицкая и Светлана Евстафьева — помогут сориентироваться и порадовать себя и близких приятным подарком. За три недели, что работает праздничная лавка, покупатели уже успели оценить богатый ассортимент. Особый спрос — на статуэтки забавных собачек, фигурки и куклы новогодних волшебников. Ну и, конечно, про новогоднюю красавицу-елочку не забывают, и украшения для нее радуют блеском, изыском, красотой.



В этом году в тренде — украшения из дерева, а также сделанные или расписанные своими руками. Среди новинок — текстильные сумочки и новогодние скворечники, которые по праву претендуют на один из главных атрибутов праздника.

Но и классические варианты — стеклянные и пластиковые шары различных размеров нарас­хват. А еще бусы и подсвечники, карнавальные костюмы и заготовки для домашнего творчества, маски и банты, мишура и снежинки, яркие растяжки и открытки торопятся подарить новогоднее настроение полочанам. Так давайте и мы поспешим навстречу празднику! Новогоднее волшебство началось!