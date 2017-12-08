Окружные комиссии на территории Полоцкого района приступили к работе
4 декабря на совместном заседании президиума Витебского областного Совета депутатов и Витебского областного исполнительного комитета принято постановление об образовании окружных избирательных комиссий. Выписка из постановления опубликована на 15-й странице сегодняшнего номера газеты.
Состоялось первое заседание комиссий, которые расположены на территории Полоцкого района.
Установлен режим работы комиссий: в будние дни с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00), в субботу — с 10.00 до 14.00. Воскресенье и праздничные дни, объявленные нерабочими днями, — выходные.
Выписка из Постановления президиума Витебского областного Совета депутатов, Витебского областного исполнительного комитета от 4 декабря 2017 г. №62/753
Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Витебского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва
На основании пункта 1 части восьмой статьи 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев представленные политическими партиями, другими общественными объединениями, трудовыми коллективами протоколы заседаний, собраний, а также заявления граждан о выдвижении представителей в состав окружных избирательных комиссий соответствующих избирательных округов по выборам в Витебский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва, президиум Витебского областного Совета депутатов и Витебский областной исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать 60 окружных избирательных комиссий по выборам в Витебский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва (далее — окружные избирательные комиссии) в количественном составе:
по 11 членов — окружные избирательные комиссии избирательных округов №28, 31;
по 13 членов — окружные избирательные комиссии избирательных округов №№ 24, 25, 26, 27.
2. Включить представителей политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем подачи заявления, в состав окружных избирательных комиссий:
Окружная избирательная комиссия Мариненковского избирательного округа №24
Баринь Татьяна Владимировна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г.Полоцка»
Воронько Елена Сергеевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Гаврилова Ирина Николаевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Клопова Анастасия Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления
Маркиянова Елена Сергеевна — от граждан путем подачи заявления
Наумова Татьяна Викторовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Николаева Светлана Валентиновна — от граждан путем подачи заявления
Парфёнова Анжелика Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Рогатень Александр Юльянович — от граждан путем подачи заявления
Спиридович Светлана Владимировна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма
Ткачёва Елена Петровна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Труханов Сергей Алексеевич — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Черневич Константин Владимирович — от граждан путем подачи заявления.
Место нахождения:
г.Полоцк, ул.Мариненко, 8, кабинет №210,
телефон 74-30-79.
Окружная избирательная комиссия Аэропортовского избирательного округа №25
Агафонова Светлана Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Ворушило Галина Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Голубёнок Елена Васильевна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Карасёва Мария Владимировна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Лаптев Александр Васильевич — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз офицеров»
Мацулевич Александр Вильгельмович — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
Пёрышкина Татьяна Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Скуева Ирина Ивановна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Смирнова Ольга Николаевна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Ушак Людмила Петровна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Фальковская Юлия Александровна — от граждан путем подачи заявления
Черникова Галина Викторовна — от трудового коллектива учреждения образования «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Ф.Скорины»
Эртман Наталья Петровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г.Полоцка».
Место нахождения:
г.Полоцк, ул.Зыгина, 59, кабинет №107,
телефон 77-15-27.
Окружная избирательная комиссия Полоцкого центрального избирательного округа №26
Белевич Валентина Ивановна — от граждан путем подачи заявления
Белоножко Наталья Алексеевна — от граждан путем подачи заявления
Бурак Юлия Сергеевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Дубина Ирина Казимировна — от трудового коллектива учреждения образования «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко»
Ефременко Татьяна Ивановна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Жиляева Наталья Сергеевна — от граждан путем подачи заявления
Кирпичёнок Татьяна Михайловна — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
Пашкевич Валентин Валентинович — от граждан путем подачи заявления
Симаков Владимир Васильевич — от граждан путем подачи заявления
Сом Елена Владимировна — от Витебской областной организации Партии БНФ
Ференец Жанна Викторовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения
Чайкова Татьяна Михайловна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Шиловец Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления.
Место нахождения: г.Полоцк,
ул.Нижне-Покровская, 49, кабинет №38,
телефон 42-86-22.
Окружная избирательная комиссия Спасского избирательного округа №27
Авласко Алла Антоновна — от граждан путем подачи заявления
Белявская Татьяна Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ясли-сад №2 г.Полоцка»
Вольвачёва Наталья Валерьевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Базовая школа №5 г.Полоцка»
Вольвачёва Наталья Николаевна — от граждан путем подачи заявления
Ворихова Надежда Игоревна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ясли-сад №30 г.Полоцка»
Кухарева Инна Васильевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Лившиц Людмила Витальевна — от граждан путем подачи заявления
Малова Любовь Дмитриевна — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
Пашкевич Марина Геннадьевна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Сазонова Алла Анатольевна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Степущёнок Елена Ивановна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Полоцка»
Суханова Лариса Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №10
имени В.М.Азина г.Полоцка»
Шилинская Оксана Васильевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Место нахождения:
г.Полоцк, ул.Школьная, 4, кабинет №217,
телефон 48-14-18.
Окружная избирательная комиссия Ветринского избирательного округа №28
Гатихо Анна Петровна — от граждан путем подачи заявления
Колач Ирина Леонидовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Кордан Татьяна Петровна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Курякова Екатерина Сергеевна — от граждан путем подачи заявления
Лапанович Яна Валентиновна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Подвойская Ирина Ивановна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Христенко Татьяна Борисовна — от граждан путем подачи заявления
Шкелко Андрей Григорьевич — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Шухлева Инесса Викторовна — от граждан путем подачи заявления
Яблонская Татьяна Васильевна — от граждан путем подачи заявления
Януш Татьяна Владимировна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Место нахождения:
г.Полоцк, ул.Толстого, 6, кабинет №141,
телефон 42-22-83.
Окружная избирательная комиссия Россонского избирательного округа №31
Авласёнок Людмила Александровна — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
Алексеева Маргарита Николаевна —
от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма
Ильюхин Владимир Фёдорович — от граждан путем подачи заявления
Лобанова Екатерина Викторовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
Лукашонок Тамара Ивановна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Машаро Наталья Михайловна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Петрова Елена Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Рыбакова Наталья Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления
Тихинькая Гундега Яновна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Халько Алла Михайловна — от граждан путем подачи заявления
Черневич Михаил Владимирович — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Место нахождения:
г.п.Россоны, ул.Советская, 4, кабинет №26,
телефон 5-18-86.
5. Председателям районных, городских исполнительных комитетов, главам администраций районов в г.Витебске обеспечить:
5.1. в трехдневный срок созыв первых заседаний окружных избирательных комиссий;
5.2. размещение окружных избирательных комиссий в помещениях, оборудованных мебелью, средствами связи, оказание содействия в осуществлении ими своих полномочий, предоставление необходимых для их работы сведений и материалов.