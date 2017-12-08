Окружные комиссии на территории Полоцкого района приступили к работе

4 декабря на совместном заседании президиума Витебского областного Совета депутатов и Витебского областного исполнительного комитета принято постановление об образовании окружных избирательных комиссий. Выписка из постановления опубликована на 15-й странице сегодняшнего номера газеты.

Состоялось первое засе­дание комиссий, которые расположены на территории Полоцкого района.

Установлен режим работы комиссий: в будние дни с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00), в субботу — с 10.00 до 14.00. Воскресенье и праздничные дни, объявленные нерабочими днями, — выходные.

Выписка из Постановления президиума Витебского областного Совета депутатов, Витебского областного исполнительного комитета от 4 декабря 2017 г. №62/753

Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Витебского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва

На основании пункта 1 части восьмой статьи 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев представленные политическими партиями, другими общественными объединениями, трудовыми коллективами протоколы заседаний, собраний, а также заявления граждан о выдвижении представителей в состав окружных избирательных комиссий соответствующих избирательных округов по выборам в Витебский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва, президиум Витебского областного Совета депутатов и Витебский областной исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать 60 окружных избирательных комиссий по выборам в Витебский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва (далее — окружные избирательные комиссии) в количественном составе:

по 11 членов — окружные избирательные комиссии избирательных округов №28, 31;

по 13 членов — окружные избирательные комиссии избирательных округов №№ 24, 25, 26, 27.

2. Включить представителей политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем подачи заявления, в состав окружных избирательных комиссий:

Окружная избирательная комиссия Мариненковского избирательного округа №24

Баринь Татьяна Владимировна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г.Полоцка»

Воронько Елена Сергеевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Гаврилова Ирина Николаевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Клопова Анастасия Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления

Маркиянова Елена Сергеевна — от граждан путем подачи заявления

Наумова Татьяна Викторовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Николаева Светлана Валентиновна — от граждан путем подачи заявления

Парфёнова Анжелика Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Рогатень Александр Юльянович — от граждан путем подачи заявления

Спиридович Светлана Владимировна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Ткачёва Елена Петровна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Труханов Сергей Алексеевич — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Черневич Константин Владимирович — от граждан путем подачи заявления.

Место нахождения:

г.Полоцк, ул.Мариненко, 8, кабинет №210,

телефон 74-30-79.

Окружная избирательная комиссия Аэропортовского избирательного округа №25

Агафонова Светлана Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Ворушило Галина Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Голубёнок Елена Васильевна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Карасёва Мария Владимировна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Лаптев Александр Васильевич — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз офицеров»

Мацулевич Александр Вильгельмович — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Пёрышкина Татьяна Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Скуева Ирина Ивановна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Смирнова Ольга Николаевна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Ушак Людмила Петровна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Фальковская Юлия Александровна — от граждан путем подачи заявления

Черникова Галина Викторовна — от трудового коллектива учреждения образования «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Ф.Скорины»

Эртман Наталья Петровна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г.Полоцка».

Место нахождения:

г.Полоцк, ул.Зыгина, 59, кабинет №107,

телефон 77-15-27.

Окружная избирательная комиссия Полоцкого центрального избирательного округа №26

Белевич Валентина Ивановна — от граждан путем подачи заявления

Белоножко Наталья Алексеевна — от граждан путем подачи заявления

Бурак Юлия Сергеевна — от Витеб­ской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Дубина Ирина Казимировна — от трудового коллектива учреждения образования «Полоцкий государственный медицин­ский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко»

Ефременко Татьяна Ивановна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Жиляева Наталья Сергеевна — от граждан путем подачи заявления

Кирпичёнок Татьяна Михайловна — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Пашкевич Валентин Валентинович — от граждан путем подачи заявления

Симаков Владимир Васильевич — от граждан путем подачи заявления

Сом Елена Владимировна — от Витеб­ской областной организации Партии БНФ

Ференец Жанна Викторовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения

Чайкова Татьяна Михайловна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Шиловец Ольга Владимировна — от граждан путем подачи заявления.

Место нахождения: г.Полоцк,

ул.Нижне-Покровская, 49, кабинет №38,

телефон 42-86-22.

Окружная избирательная комиссия Спасского избирательного округа №27

Авласко Алла Антоновна — от граждан путем подачи заявления

Белявская Татьяна Николаевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ясли-сад №2 г.Полоцка»

Вольвачёва Наталья Валерьевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Базовая школа №5 г.Полоцка»

Вольвачёва Наталья Николаевна — от граждан путем подачи заявления

Ворихова Надежда Игоревна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ясли-сад №30 г.Полоцка»

Кухарева Инна Васильевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Лившиц Людмила Витальевна — от граждан путем подачи заявления

Малова Любовь Дмитриевна — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Пашкевич Марина Геннадьевна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Сазонова Алла Анатольевна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Степущёнок Елена Ивановна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Полоцка»

Суханова Лариса Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №10

имени В.М.Азина г.Полоцка»

Шилинская Оксана Васильевна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Место нахождения:

г.Полоцк, ул.Школьная, 4, кабинет №217,

телефон 48-14-18.

Окружная избирательная комиссия Ветринского избирательного округа №28

Гатихо Анна Петровна — от граждан путем подачи заявления

Колач Ирина Леонидовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Кордан Татьяна Петровна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Курякова Екатерина Сергеевна — от граждан путем подачи заявления

Лапанович Яна Валентиновна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Подвойская Ирина Ивановна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Христенко Татьяна Борисовна — от граждан путем подачи заявления

Шкелко Андрей Григорьевич — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий

Шухлева Инесса Викторовна — от граждан путем подачи заявления

Яблонская Татьяна Васильевна — от граждан путем подачи заявления

Януш Татьяна Владимировна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Место нахождения:

г.Полоцк, ул.Толстого, 6, кабинет №141,

телефон 42-22-83.

Окружная избирательная комиссия Россонского избирательного округа №31

Авласёнок Людмила Александровна — от Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Алексеева Маргарита Николаевна —

от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Ильюхин Владимир Фёдорович — от граждан путем подачи заявления

Лобанова Екатерина Викторовна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Лукашонок Тамара Ивановна — от Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Машаро Наталья Михайловна — от Витебской областной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Петрова Елена Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Рыбакова Наталья Геннадьевна — от граждан путем подачи заявления

Тихинькая Гундега Яновна — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Халько Алла Михайловна — от граждан путем подачи заявления

Черневич Михаил Владимирович — от Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Место нахождения:

г.п.Россоны, ул.Советская, 4, кабинет №26,

телефон 5-18-86.

5. Председателям районных, городских исполнительных комитетов, главам админи­страций районов в г.Витебске обеспечить:

5.1. в трехдневный срок созыв первых заседаний окружных избирательных комиссий;

5.2. размещение окружных избирательных комиссий в помещениях, оборудованных мебелью, средствами связи, оказание содей­ствия в осуществлении ими своих полномочий, предоставление необходимых для их работы сведений и материалов.