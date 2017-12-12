О порядке приёма документов по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий

О порядке приёма документов по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий

Регистрация протоколов заседаний руководящих органов организационных структур и собраний первичных организаций политических партий, других общественных объединений, со­браний трудовых коллективов организаций или коллективов их структурных подразделений, заявлений, подписанных гражданами, о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва осуществляется по 31 декабря 2017 года начальником отделения делопроизвод­ства и документооборота управления делами Полоцкого районного исполнительного комитета (далее — райисполкома) либо в его отсут­ствие лицом, исполняющим его обязанности, в журнале регистрации входящих документов по адресу: г.Полоцк, ул.Толстого, 6, кабинет №203, в рабочее время

(с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, выходные — суббота, воскресенье и празд­ничные дни, объявленные нерабочими днями).