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// ВЫБОРЫ-2018
// Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 12 декабря 2017 г. № 46 ”О порядке использования государственных радиовещательных средств массовой информации для предвыборных выступлений кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва“
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 12 декабря 2017 г. № 46 ”О порядке использования государственных радиовещательных средств массовой информации для предвыборных выступлений кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва“
14.12.2017 // Автор: «Полацкі веснік» // ВЫБОРЫ-2018 // Нет комментариев
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