Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 12 декабря 2017 г. № 46 ”О порядке использования государственных радиовещательных средств массовой информации для предвыборных выступлений кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва“
14.12.2017   //   Автор:   //   ВЫБОРЫ-2018   //   Нет комментариев   //   8 Views

Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 12 декабря 2017 г. № 46 ”О порядке использования государственных радиовещательных средств массовой информации для предвыборных выступлений кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва“

«Полацкі веснік»
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