19 декабря Православная Церковь чтит память святителя Николая Чудотворца

19 декабря Православная Церковь чтит память святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских (Византия). С давних времен он почитается как небесный заступник моряков, купцов, путешествующих и безвинно осужденных. Его также считают святым покровителем детей, особенно сирот.

Святой Николай Угодник родился во второй половине III века в городе Патаре, области Ликии в Малой Азии. Родители его Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным.

С юных лет Николай отличался благочестием, много времени проводил в чтении Священного Писания, в подвигах поста и молитвы. Желая всю свою жизнь посвятить служению Богу, он стал священником.

В те времена в Патаре жил один бедный человек, у которого были три дочери-красавицы. Несчастного отца нужда привела к преступной мысли — пожертвовать честью своих дочерей. Святой Николай решил спасти девиц от бесчестной жизни. Он трижды в ночное время тайно подбрасывал в их дом узелки с золотом, чтобы обеспечить невест приданым. Узнав, что таинственным благодетелем является священник Николай, отец искренне благодарил его за то, что он уберег семью от погибели.

Вспоминая об этом поступке Николая Угодника, молодые девушки с давних времен молятся ему и просят помощи в создании семьи. Они верят, что святой помогает идти по пути спасения, в том числе — и через добрую семейную жизнь. Вероятно, этот случай из жития святителя Николая Чудотворца послужил поводом для возникновения в западной культуре образа Санта-Клауса (Santa Claus переводится как «святой Николай»).

Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода, помогал тонущим морякам на суднах, выводил из тюрем невиновных.

Святитель Николай дожил до глубокой старости и мирно отошел ко Господу. Его святые мощи в настоящее время находятся в храме итальянского города Бари, где ему молятся паломники со всего мира.

Протоиерей

Александр Шахович,

священнослужитель

Полоцкой епархии.