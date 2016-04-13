Контакты

Адрес учреждения «Редакция объединенной газеты «Полацкі веснік»,

программ радиовещания: «Полоцкое городское радио», «Полоцкое районное радио»:

211400, г.Полоцк, ул.Л.Толстого, д.6 (здание райисполкома, 3-й этаж).

Телефоны редакции:

8(0214)41­-00-­07 — главный редактор;

8(0214)42­-86­-28 — заместитель главного редактора;

8(0214)42­-62-­82 — ответственный секретарь, компьютерный отдел;

8(0214)42­-43-­39 — отделы фотоиллюстраций, по основным направлениям деятельности, сельхозпроизводству, спорту и туризму;

8(0214)42­-44-­57 (тел./факс) — отдел экономики; отдел писем и обращений граждан;

8(0214)42-­37-­33 (тел./факс) — главный бухгалтер, реклама, частные объявления;

8(0214)42­-65­-98 — отдел социальных проблем, администратор сайта.

E-mail: p_vestnik@tut.by

Режим работы: с 8.30 до 17.30 , перерыв на обед с 12.30 до 13.30

Выходные дни: суббота, воскресенье

Учреждение «Редакция объединенной газеты «Полацкі веснік», программ радиовещания: «Полоцкое городское радио», «Полоцкое районное радио» — некоммерческая организация, юридическое лицо, созданное учредителями для осуществления социально-культурных функций через производство и выпуск газеты и программ .

Главный редактор — Ольга Анатольевна ЧЕСНОВИЦКАЯ.

Всегда готова выслушать пожелания, предложения и конструктивные замечания читателей по дальнейшему развитию газеты «Полацкі веснік».

Служебный телефон 8(0214)41-00-07.