Контакты
Адрес учреждения «Редакция объединенной газеты «Полацкі веснік»,
программ радиовещания: «Полоцкое городское радио», «Полоцкое районное радио»:
211400, г.Полоцк, ул.Л.Толстого, д.6 (здание райисполкома, 3-й этаж).
Телефоны редакции:
8(0214)41-00-07 — главный редактор;
8(0214)42-86-28 — заместитель главного редактора;
8(0214)42-62-82 — ответственный секретарь, компьютерный отдел;
8(0214)42-43-39 — отделы фотоиллюстраций, по основным направлениям деятельности, сельхозпроизводству, спорту и туризму;
8(0214)42-44-57 (тел./факс) — отдел экономики; отдел писем и обращений граждан;
8(0214)42-37-33 (тел./факс) — главный бухгалтер, реклама, частные объявления;
8(0214)42-65-98 — отдел социальных проблем, администратор сайта.
Режим работы: с 8.30 до 17.30 , перерыв на обед с 12.30 до 13.30
Выходные дни: суббота, воскресенье
Учреждение «Редакция объединенной газеты «Полацкі веснік», программ радиовещания: «Полоцкое городское радио», «Полоцкое районное радио» — некоммерческая организация, юридическое лицо, созданное учредителями для осуществления социально-культурных функций через производство и выпуск газеты и программ .
Главный редактор — Ольга Анатольевна ЧЕСНОВИЦКАЯ.
Всегда готова выслушать пожелания, предложения и конструктивные замечания читателей по дальнейшему развитию газеты «Полацкі веснік».
Служебный телефон 8(0214)41-00-07.
Мы в соцсетях