28 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения под названием «Жизнь важнее скорости!»

28 июля по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под названием «Жизнь важнее скорости!». С начала года по вине водителей, превысивших скорость, по Витебской области зарегистрировано 30 ДТП, что на половину больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате таких аварий 4 человека погибли и 34 получили ранения. Все мероприятия проводимые ГАИ в этот день будут направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий происходящих из-за превышения установленной скорости движения. Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что при возникновении аварий на высоких скоростях тяжесть последствий ДТП увеличивается многократно! Отправляясь в дорогу, вспомните одну простую истину: всегда успевает тот, кто никуда не спешит!

Отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома