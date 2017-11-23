24 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Каждой машине — зимние шины!»

24 ноября Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет очередной Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Каждой машине — зимние шины!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях.

Сотрудники отдела ГАИ Полоцкого РОВД проведут профилактические акции и рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой.

Согласно ПДД при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

◊ Несмотря на это, специалисты и Госавтоинспекция настоятельно рекомендуют производить сезонную смену шин, когда температура перестает подниматься выше семи градусов тепла, а за окном уже минусовые и околоминусовые температуры, а также наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега.

За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность.

Отдел ГАИ Полоцкого РОВД