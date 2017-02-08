ПРИГЛАШАЕМ ПОЛОЧАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ»
Проект международной технической помощи ENPI/2015/365-203 «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси» (далее – Проект) в сотрудничестве с Полоцким районным исполнительным комитетом в целях повышения качества знаний и развития навыков работы в сфере туризма приглашает субъекты туристической деятельности города Полоцка и Полоцкого района принять участие в период с февраля
по ноябрь 2017 г. в Курсе тренингов:
- «Анимационные программы для туристов»;
- «Культурный туризм, искусство увлекательного рассказа (сторителлинг), гастрономический туризм, сувениры»;
- «Организация/менеджмент мероприятий, спортивный и рекреационный туризм»;
- «Оценка туристских ресурсов и их менеджмент»;
- «Финансовые средства для проектов по туризму из зарубежных источников финансирования».
Все участники должны работать или иметь намерение работать в туризме, иметь идеи и планы по развитию туризма, базовое образование, собственный бизнес в туризме, быть занятыми в туризме или быть заинтересованными в его развитии и сотрудничестве
в этой области.
Тренинги будут проводиться бесплатно на русском языке международными
и национальными экспертами с учётом методологических аспектов, практических примеров и упражнений. Каждый участник получит материалы тренинга, бумагу, карандаш для письма, Проектом также будет организован обед. По окончании тренинга будет предоставлен Сертификат о его прохождении.
Заявку с пометкой «Туризм. На тренинг» необходимо выслать на электронный адрес polotsk-sport@mail.ru или факс 42 69 49 в срок до 8 февраля 2017 г., согласно форме:
|ФИО
|Год рождения
|Название учреждения
|Должность
|Образование
|Номер мобильного телефона
|Номер (наименование) тренинга
в Курсе
Один участник может участвовать в нескольких (всех) тренингах.
Все заявки будут рассмотрены, и отбор будет проведён на конкурсной основе.
По мере поступления информации о точной дате, месте и времени проведения каждого тренинга участники будут информированы письмом на электронный адрес, указанный
в Заявке.
Контактные лица:
Клинишов Алексей Валерьевич, заместитель начальника-заведующий сектором спорта
и туризма отдела образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета, 42 24 99, (029) 596 16 60.
Дарья Мороз, офис-менеджер Проекта, (017) 226 47 56, (029) 140 43 35,
daria.moroz@epbelarus.com