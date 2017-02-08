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ПРИГЛАШАЕМ ПОЛОЧАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ»
08.02.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   48 Views

Проект международной технической помощи ENPI/2015/365-203 «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси» (далее – Проект) в сотрудничестве с Полоцким районным исполнительным комитетом в целях повышения качества знаний и развития навыков работы в сфере туризма приглашает субъекты туристической деятельности города Полоцка и Полоцкого района принять участие в период с февраля 

по ноябрь 2017 г. в Курсе тренингов:

  1. «Анимационные программы для туристов»;
  2. «Культурный туризм, искусство увлекательного рассказа (сторителлинг), гастрономический туризм, сувениры»;
  3. «Организация/менеджмент мероприятий, спортивный и рекреационный туризм»;
  4. «Оценка туристских ресурсов и их менеджмент»;
  5. «Финансовые средства для проектов по туризму из зарубежных источников финансирования».

Все участники должны работать или иметь намерение работать в туризме, иметь идеи и планы по развитию туризма, базовое образование, собственный бизнес в туризме, быть занятыми в туризме или быть заинтересованными в его развитии и сотрудничестве
в этой области.

Тренинги будут проводиться бесплатно на русском языке международными
и национальными экспертами с учётом методологических аспектов, практических примеров и упражнений. Каждый участник получит материалы тренинга, бумагу, карандаш для письма, Проектом также будет организован обед. По окончании тренинга будет предоставлен Сертификат о его прохождении.

Заявку с пометкой «Туризм. На тренинг» необходимо выслать на электронный адрес polotsk-sport@mail.ru или факс 42 69 49 в срок до 8 февраля 2017 г., согласно форме:

 

ФИО Год рождения Название учреждения Должность Образование E-mail Номер мобильного телефона Номер (наименование) тренинга
в Курсе

 

Один участник может участвовать в нескольких (всех) тренингах.

Все заявки будут рассмотрены, и отбор будет проведён на конкурсной основе.
По мере поступления информации о точной дате, месте и времени проведения каждого тренинга участники будут информированы письмом на электронный адрес, указанный
в Заявке.

Контактные лица:

Клинишов Алексей Валерьевич, заместитель начальника-заведующий сектором спорта
и туризма отдела образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета, 42 24 99, (029) 596 16 60.

Дарья Мороз, офис-менеджер Проекта, (017) 226 47 56, (029) 140 43 35,
daria.moroz@epbelarus.com

«Полацкі веснік»
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