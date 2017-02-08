ПРИГЛАШАЕМ ПОЛОЧАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ»

Проект международной технической помощи ENPI/2015/365-203 «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси» (далее – Проект) в сотрудничестве с Полоцким районным исполнительным комитетом в целях повышения качества знаний и развития навыков работы в сфере туризма приглашает субъекты туристической деятельности города Полоцка и Полоцкого района принять участие в период с февраля

по ноябрь 2017 г. в Курсе тренингов:

«Анимационные программы для туристов»; «Культурный туризм, искусство увлекательного рассказа (сторителлинг), гастрономический туризм, сувениры»; «Организация/менеджмент мероприятий, спортивный и рекреационный туризм»; «Оценка туристских ресурсов и их менеджмент»; «Финансовые средства для проектов по туризму из зарубежных источников финансирования».

Все участники должны работать или иметь намерение работать в туризме, иметь идеи и планы по развитию туризма, базовое образование, собственный бизнес в туризме, быть занятыми в туризме или быть заинтересованными в его развитии и сотрудничестве

в этой области.

Тренинги будут проводиться бесплатно на русском языке международными

и национальными экспертами с учётом методологических аспектов, практических примеров и упражнений. Каждый участник получит материалы тренинга, бумагу, карандаш для письма, Проектом также будет организован обед. По окончании тренинга будет предоставлен Сертификат о его прохождении.

Заявку с пометкой «Туризм. На тренинг» необходимо выслать на электронный адрес polotsk-sport@mail.ru или факс 42 69 49 в срок до 8 февраля 2017 г., согласно форме:

ФИО Год рождения Название учреждения Должность Образование E-mail Номер мобильного телефона Номер (наименование) тренинга

в Курсе

Один участник может участвовать в нескольких (всех) тренингах.

Все заявки будут рассмотрены, и отбор будет проведён на конкурсной основе.

По мере поступления информации о точной дате, месте и времени проведения каждого тренинга участники будут информированы письмом на электронный адрес, указанный

в Заявке.

Контактные лица:

Клинишов Алексей Валерьевич, заместитель начальника-заведующий сектором спорта

и туризма отдела образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета, 42 24 99, (029) 596 16 60.

Дарья Мороз, офис-менеджер Проекта, (017) 226 47 56, (029) 140 43 35,

daria.moroz@epbelarus.com